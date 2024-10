"Nunca falei com a ministra da Administração Interna", garantiu Pedro Ramos, em resposta a Élvio Sousa. O secretário regional de Saúde e Protecção Civil deixou claro, por várias vezes que não vai estar a repetir resposta do debate da manhã. "O que respondi de manhã não vou responder à tarde", afirmou.

Pedro Ramos repetiu que, desde o primeiro dia dos incêndios esteve em contacto permanente com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, com o governo da República e com o Açores.

O pedido de ajuda, voltou a explicar, nunca foi rejeitado, apenas terá sido dito que seria feito quando fosse considerado necessário.

Sobre o facto de a Madeira não fazer parte do plano nacional de combate a incêndios, afirmou que a Região "nunca foi tida nem achada no plano" e que nunca foi convidada a participar.