Traídos mais uma vez por Lisboa

É mais uma traição à Madeira. Não aceito. Estou revoltado. Não é bem por causa do dinheiro. É pela atitude política que fica evidenciada.

Eu não votei no PSD para ser oposição.

Esta é uma atitude inqualificável do governo de Luís Montenegro. Pensei que seria diferente. Não foi melhor nem pior que os governos PS. O mesmo ódio e desprezo pela Madeira.

Estamos a mais neste país de m……. . Pelo menos estamos longe do PSD. Já nem vou ao congresso dos infelizes “laranjas” ibéricos. Deus me livre de os aplaudir. Isso fica para os agachados do costume.

O gozo será o PSD Madeira votar contra o orçamento na Assembleia da República e o PS Madeira ser obrigado a se abster. Será a comédia na paróquia.

Os sete deputados da Madeira deviam ter a liberdade para questionar, em conjunto, o interesse ou não na proposta orçamental. Esse seria um trunfo da Autonomia: ter representantes que votam pela Madeira e não pela disciplina partidária. Se a preocupação se alargar aos deputados dos Açores teríamos, então, um bloco sólido, poderoso e influente em Portugal.

Infelizmente não é de acreditar na defesa das causas regionais por parte dos partidos da oposição.

Recordo que Canárias ganhou as suas principais conquistas, na mobilidade e saúde, em negociações que viabilizaram governos e orçamentos em Espanha. O maior exemplo foi o desconto, primeiro de 50 e depois de 75%, nas tarifas para residentes nas ilhas.

Resta saber o que Miguel Albuquerque irá fazer se não obtiver o pretendido pelo Governo Regional. Talvez fosse oportuno recolher opinião e apoio partidário para decisão certamente difícil.

Não acredito que Montenegro o tenha silenciado.

A Autonomia está sendo desprezada a nível nacional. E o problema não é orçamental. É de sistema.

A opção portuguesa, que a Madeira fez desde o 25 de Abril, vai correr mal. Tem tudo para vir a ser diferente do que é e dela esperávamos. As colónias africanas foram expulsas do território português para serem satélites soviéticos. As ilhas adjacentes parece terem nele continuado porque o comunista conselho da revolução sabia que recusávamos o aventureirismo marxista. Não seríamos países do bloco comunista.

Hoje a direita portuguesa não nos suporta pelo sucesso que conseguimos e a inveja que suscitamos. Afinal, nós temos soluções para o nosso bem estar que nos recusam sem qualquer justificação racional. É a sua retaliação pela diferença.

É por tudo isto que tenho a opinião que uma geração mais jovem deve assumir a liderança política da Madeira. Irá constatar e sentir na pele a injustiça de Lisboa e, porventura, questionará esta opção portuguesa que tivemos a infelicidade de assumir.

Tem de estar tudo em aberto, antes que o PSD Madeira, em qualquer momento de fraqueza, se entregue a Lisboa a “troco” do compromisso do PS em pagar metade do hospital.

Lamento a ausência de referência elogiosa às Autonomias, e sua governação, por parte de Luís Montenegro. Devia ser orgulho do património social democrata.

Depois espantem-se do crescimento eleitoral de partidos regionais não ligados a estruturas centrais em Lisboa. Querem o desenho a cores?

Como já escrevi: prefiro ser madeirense de primeira que português de segunda!

Alexander Salmand

Morreu o político escocês que liderou o partido independentista da Escócia no referendo realizado em 2014. Teve 45% de apoio. Muito carismático. Assim se vai escrevendo a História contemporânea. Tinha amigos na Madeira.

Nevoeiro na Choupana

O Benfica não jogou quando quis e, como tal, caiu o “carmo e a trindade” em cima do Nacional, da Madeira, da Liga, da Sporttv e mais não sei.

Os “comentadeiros”, quais ignorantes obrigados a falar sobre tudo e qualquer coisa, não largam o trombone da estupidez e anedota. Sem contraditório, podendo inventar sem correção, deram azo à sua burrice, fraqueza mental e atrofia cerebral.

Uns, odeiam tanto a Madeira que, sem guardanapo, vomitaram toda a sua verborreia e azedume secular.

Têm ciúme da beleza, segurança e clima da Madeira. São uns infelizes! Pena!

Não protestam pelos que viajam para Portugal e são assaltados, vêm as suas filhas raptadas e assassinadas e andam amontoados em Lisboa. Não. Infernizam a vida dos tontinhos que os lêem ou ouvem sobre o nevoeiro na serra da Madeira. É esse o seu drama de vida. Porque foi inconveniente para o Benfica. E o Benfica pode fazer tudo, desde roubar até corromper. Sobre isso está tudo calado. O problema é o nevoeiro. Veio mesmo a jeito.

Se a 19 de Dezembro, data da continuação do jogo, não aterrarem em Santa Cruz, dirão que o aeroporto deve ser encerrado, a Madeira evacuada e os madeirenses encurralados numa qualquer faixa de Gaza a sul do Tejo. Assim vão a jogo de autocarro.

Só não ouvi sugestão para o Nacional jogar em Rio Maior como o faz o Casa Pia e a União de Leiria ou mudar-se para Vila França de Xira agora que a sua equipa foi para Vila das Aves.

Uma coisa é certa: se o Nacional, igual ao Benfica em casa, tiver a decisão do horário dos seus jogos na Choupana, o risco de adiamentos será muito menor. E terá muito maior procura por adeptos para assistir ao espectáculo.

Como querem mandar no que não percebem, tomam decisões erradas.

Grupo Espírito Santo

É o espectáculo mais degradante das nossas televisões: mostrar Ricardo Salgado a se arrastar para o tribunal como se não tivesse dinheiro para cadeira de rodas ou para ir ao cabeleireiro.

Obviamente tudo faz parte de uma campanha de defesa engendrada por advogados bem pagos capazes de tudo inventarem para nos fazerem acreditar que era tudo boa gente e as vítimas, que perderam as suas poupanças de uma vida de trabalho, os injustos e ignorantes.

Penso, em qual seria a situação judicial do rapaz, que é suposto ter assaltado uma agência bancária em Câmara de Lobos, se tivesse advogados do preço dos “Espírito Santo”. Afinal, não terá ficado com dinheiro, deve estar arrependido e está em prisão preventiva. Sem ter sido condenado. O famoso Salgado, já condenado a seis anos de cadeia, é ainda acusado de desbaratar milhares de milhões de euros, não mostra pena pelas vítimas, dorme em casa, passa férias na Suíça e dá espectáculo televisivo diário. Os seus advogados todos os dias falam aos vários canais de televisão procurando influenciar juízes e opinião pública.

O jovem de Câmara de Lobos não tem direito a nada. Julgo que nem dinheiro para advogado.

É este o país que preparamos para os nossos filhos. Se fores pobre não roubes. Se fores rico já não é problema.

E se fossem brancos?

Imaginam a diferença de atitude mundial caso os milhares e milhares de migrantes náufragos, que sobrevivem e morrem em barcaças no mar, fossem brancos?

Líbano, Taiwan e Ucrânia

Estive nestes três territórios. Adorei Beirute, cidade moderna e cheia de História antiga. Como não esquecerei Taipé, a capital da China livre, democrática e aberta. Também visitei a Ucrânia.

Lamento a condição trágica que vivem e perspectivam.