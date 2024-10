Alunos da 'Jaime Moniz' aprendem sobre agricultura biológica

O Curso Técnico de Gestão de Ambiente, tipo 6, da turma CEF6C1, da Escola Secundária Jaime Moniz promoveu uma acção de sensibilização, designada 'Agricultura Biológica e respectivas práticas agrícolas', a cargo das engenheiras Lénia Jardim e Rosa Gonçalves, da Divisão de Agricultura Biológica da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Segundo informa o departamento de comunicação da Escola Jaime Moniz, o evento decorreu a 23 de Outubro, no auditório da escola, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Alimentação. A apresentação foi dividida em três partes: Gestão da fertilidade do solo; controlo das infestantes e protecção das plantas.

A actividade foi moderada por duas alunas do curso (Alexandra Vieira e Inês Ferreira) e visou demonstrar que "a agricultura biológica é um sistema de produção agrícola (vegetal e animal) que procura a obtenção de alimentos de qualidade superior".

Outro objectivo da palestra foi dar a conhecer "as técnicas/práticas agrícolas em modo de produção biológico que garantem a sustentabilidade, preservando o solo, o ambiente e a biodiversidade".