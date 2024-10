SPAD foi ao Liceu Jaime Moniz falar sobre animais e voluntariado

A Sociedade Protetora dos Animais Domésticos (SPAD) realizou uma acção de sensibilização no Liceu Jaime Moniz, ontem, dia 16 de Outubro, com a presença da directora clínica Cláudia Paixão e de Samba, uma cadela que entretanto já foi adoptada.

Esta iniciativa deu a conhecer a organização em todas as suas vertentes de acção, bem como os procedimentos que os alunos devem seguir para serem voluntários. "Além disso, foram referidos os cuidados a ter com a alimentação dos animais, assim como as características dos locais onde os animais deverão ser mantidos. Frisou a importância da esterilização para evitar ninhadas indesejadas e o flagelo do abandono. Na impossibilidade de adoptar um animal, a ajuda pode chegar através de donativos, ou de tornar-se sócio da instituição, por 35 euros ao ano", explica nota à imprensa.

Esta foi uma actividade inserida nas celebrações do Dia do Animal, assinalado este mês na ESJM, através do seu Núcleo Museológico e do Universo de Memórias João Carlos Abreu, com a exposição 'Animais no Universo'. No Largo do Museu, apresentam-se igualmente informações relativas à legislação europeia sobre o bem-estar e protecção animal.