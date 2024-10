CDS “vai ter todas as conversas possíveis”

Miguel Albuquerque desvalorizou hoje a ‘ameaça’ de José Manuel Rodrigues, que na qualidade de líder do CDS—PP/M, alertou este domingo que sem disponibilidade do Governo Regional (PSD/M) para negociar, não é garantido que os dois deputados centristas na Assembleia Legislativa da Madeira aprovem o Orçamento da RAM para 2025.

“Ele vai ter todas as conversas possíveis”, foi a reacção sorridente de Albuquerque, ao garantir “nós já começamos a auscultar os partidos”.

Ademais, recordou que há um programa de governo aprovado, para reafirmar que “dentro do programa houve um conjunto de compromissos que nós negociamos aquando da aprovação do mesmo” e ao mesmo tempo garantir que esses compromissos “estão mensurados e serão calendarizados em função daquilo que é a disponibilidade do governo”. Portanto, nada a recear em relação às reivindicações do CDS-PP.