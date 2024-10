XVII Corrida das Mulheres no dia 18 tem como lema "Andando, correndo, passeando"

No próximo dia 18 de Outubro, ou seja na sexta-feira, irá decorrer na baixa do Funchal, a XVII Corrida das Mulheres 2024, que este ano terá sob o lema "Andando, correndo, passeando".

Com início às 19h30 junto à Sé Catedral do Funchal, celebrando o movimento conhecido por "Outubro Rosa" (Pink October), nascido nos Estados Unidos da América na década de 90 do século passado, "com o intuito de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama", realça a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) na Madeira. "Desde então, por todo o mundo, a cor rosa é utilizada para homenagear as mulheres e os homens com cancro da mama, sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação nesta área", conta.

De referir que "o cancro da mama é um relevante problema de saúde pública", em que segundo "os dados estatísticos mais recentes (Globocan, 2021)" é "o mais frequente (prevalente) em Portugal e em todo mundo. Em Portugal, anualmente, são detectados cerca de 7.000 novos casos de cancro da mama, e 1.800 mulheres morrem com esta doença".

Lembrar ainda que "cancro da mama é uma das doenças com maior impacto na nossa sociedade, não só por ser muito frequente, e associado a uma imagem de grande gravidade, mas também porque agride um órgão cheio de simbolismo, na maternidade e na feminilidade".

Segundo a LPCC, pretende-se que "esta prova de solidariedade, que se realiza este ano a 18 de Outubro de 2024, se repita todos os anos, com intuito de angariar fundos para a prevenção e apoiar os doentes do cancro da mama. O donativo das inscrições será entregue ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro", explica.

Assim, para participar na Corrida das Mulheres basta adquirir uma t-shirt nos seguintes postos de venda: Loja Solidária do NRM-LPCC - Rua da Elias Garcia - Front Office; Delegações do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro; Associação de Atletismo da Madeira; e durante todo o dia de 18 de Outubro de 2024 no local da prova, junto à Sé Catedral do Funchal.