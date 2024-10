Governo quer tornar Madeira “mais sustentável”, diz Bruno Melim

A ideia do programa 'Descarbonizar RAM' - aprovado, esta semana, na Assembleia Legislativa da Madeira - é "tornar a Região mais sustentável, com uma mobilidade mais equilibrada”, destacou hoje Bruno Melim, na sequência de uma visita do grupo parlamentar do PSD a um concessionário de automóveis.

O deputado social-democrata recordou que o programa em causa visa a renovação da frota automóvel para veículos mais ecológicos e amigos do ambiente, conforme noticiou o DIÁRIO.

Governo dá apoio de 5.450 euros a cada automobilista que comprar carro eléctrico O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, apresentou, esta manhã, no plenário, a proposta de decreto que estabelece o regime jurídico do sistema de incentivos à descarbonização dos transportes terrestres na Madeira, designado por “Descarbonizar RAM”.

"Estas medidas vêm no seguimento de uma estratégia de redução da emissão de carbono e onde, naturalmente, temos aqui uma preocupação de tornar a Madeira também um sítio mais seguro, mais aprazível e onde a qualidade do ar seja uma realidade", afirmou o parlamentar.

Bruno Melim relevou também o facto de o 'Descarbonizar RAM' contemplar também um apoio específico para o transporte público de passageiros, com um valor máximo de 270 mil euros por veículo, desde que haja o abate de um veículo de combustão anterior, "incentivando assim uma transição efetiva para uma mobilidade mais sustentável”.

"A mobilidade sustentável, a agenda ambiental e a redução da pegada ecológica continuam, assim, na agenda da governação regional, envolvendo a população na missão global de tornar a Madeira um espaço ambientalmente ainda mais consciente", reforçou.