Israel lançou quase uma centena de ataques contra o Líbano em 24 horas

As forças israelitas lançaram nas últimas 24 horas quase uma centena de ataques aéreos e bombardeamentos contra diferentes pontos do Líbano, concentrados especialmente no sul e na cidade de Nabatieh, onde morreram 16 pessoas, adiantaram as autoridades libanesas.

O Governo libanês revelou hoje no seu relatório diário que registou 96 ataques aéreos, o que elevou para 10.246 o número total de ações militares que Israel realizou contra o país mediterrânico desde o início da sua luta contra o grupo xiita Hezbollah em outubro de 2023.

De acordo com os dados divulgados, 61% dos ataques foram registados em Nabatieh, 27% no sul do país, 9% na província nordeste de Baalbek-Hermel e os restantes 3% no Vale do Bekaa.

Os recentes ataques provocaram 45 mortos e 179 feridos, o que elevou o saldo total do Ministério da Saúde Pública libanês para 2.412 mortos e 11.285 feridos após este ano de conflito, que obrigou 44.121 famílias, compostas por 190.882 pessoas, a sair de casa e a procurar refúgio num dos 1.096 espaços habilitados para tal em diferentes pontos do país.

Os dados do Governo libanês sublinham as recentes declarações do ministro da Saúde, que destacou que estes números implicam que cerca de um terço da população libanesa ficou deslocada, e destacou o risco de propagação de epidemias entre os deslocados, depois de ter sido conhecido na quinta-feira o primeiro caso de cólera numa mulher de uma aldeia do norte do Líbano.

O relatório destacou ainda que entre 23 de setembro a 17 de outubro de 2024, as autoridades registaram a passagem de 333.893 cidadãos sírios e 132.074 cidadãos libaneses para o território sírio, o que implica a saída de quase meio milhão de pessoas.

O grupo xiita libanês assumiu hoje, por sua vez, a responsabilidade pelo lançamento de mais de uma dezena de ataques contra o norte de Israel, através do lançamento de mísseis teleguiados que "causaram a destruição" de dois tanques Merkava do Exército israelita na zona de Labuna e que alegadamente causaram baixas entre os seus tripulantes.

Entre as suas operações, o grupo sublinhou ainda o lançamento de até oito disparos de 'rockets' contra diferentes posições israelitas na zona de Al Sadana, nas explorações libanesas ocupadas de Shebaa, e contra os colonatos israelitas de Kfar Vradim, Ramot Naftali, Avivim e Masgav Am.

O Hezbollah assumiu também a responsabilidade por um ataque com 'rockets' contra uma concentração de soldados israelitas na cidade de Blida, no sul, enquanto utilizava projéteis de artilharia dirigidos a outro grupo de soldados israelitas que se encontravam entre Kafar Kila e Oddeisseh.

A milícia libanesa alegou que estas operações visam defender o seu país e apoiar a resistência palestiniana na Faixa de Gaza.

O confronto cruzado entre o Hezbollah e Israel, desencadeado há um ano, entrou numa nova fase, desde que no final de setembro passado o Estado judaico iniciou uma campanha sem precedentes de intensos bombardeamentos aéreos contra o sul e o leste do Líbano, incluindo Beirute.

Na Faixa de Gaza, Israel confirmou hoje que matou o principal líder do Hamas e mentor dos ataques de 07 de outubro, Yahya Sinouar, o homem mais procurado do grupo islamita palestiniano na ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

De acordo com as limitadas informações reveladas até agora, a morte de Sinouar ocorreu na quarta-feira num encontro casual entre tropas israelitas e milicianos em Rafah, no sul do enclave palestiniano.