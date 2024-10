Turquia apela à ONU para impor embargo de armas a Israel

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou hoje às Nações Unidas que imponham um embargo de armas a Israel, considerando-a a solução mais "eficaz" para pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza.

Num comunicado de imprensa divulgado no final de uma reunião de várias horas em Istambul com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Irão, Arménia e Azerbaijão, o líder turco criticou o comportamento de Telavive na crise no Médio Oriente.

Segundo o comunicado, "Israel procura provocações para espalhar conflitos na região", pelo que "um embargo de armas imposto a Israel pelas Nações Unidas seria uma solução eficaz para pôr termo à agressão israelita".

O chefe de Estado também elogiou a "paz permanente" no Cáucaso, após uma reunião entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, e os seus quatro homólogos da Rússia, Sergei Lavrov, do Irão, Abbas Araghchi, da Arménia, Ararat Mirzoyan, e do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov.

Não foram divulgados pormenores sobre o conteúdo das conversações.

Recentemente, surgiram tensões entre Moscovo e Teerão por causa do "corredor de Zanguezour", um projeto apoiado pelo Azerbaijão e pela Turquia para construir uma estrada na fronteira entre a Arménia - que concordou com o projeto - e o Irão, contra discorda.