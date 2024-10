Julgamento do processo BES/GES entre as notícias que marcam esta terça-feira

O julgamento do processo BES/GES começa hoje no Juízo Central Criminal de Lisboa, 10 anos após o colapso do Grupo Espírito Santo (GES), num caso com mais de 300 crimes e 18 arguidos, incluindo o ex-banqueiro Ricardo Salgado.

A primeira sessão do julgamento, cujo coletivo de juízes é presidido pela magistrada Helena Susano e constituído ainda pelos magistrados Bárbara Churro e Bruno Ferreira, está agendada para as 09:30 e, segundo a programação delineada num dos últimos despachos do tribunal, reservada somente para exposições introdutórias, que se prolongarão ainda para quarta-feira.

Face à dimensão do caso, que, além do Ministério Público (MP), inclui 18 arguidos e 120 assistentes representados por 58 mandatários (embora se desconheça ainda quantos vão usar da palavra), a juíza reservou o tempo máximo de 15 minutos por cada interveniente nestas exposições introdutórias, nas quais é suposto indicarem de forma sumária os factos que pretendem provar. No processo estão ainda 1.698 pessoas com estatuto de vítimas.

As declarações de arguidos, se existirem, e o início das audições de testemunhas estão apenas programadas para quinta-feira, começando pela reprodução da gravação do depoimento do comandante António Ricciardi.

O antigo presidente do Conselho Superior do GES morreu em 2022, mas o depoimento prestado ao MP na fase de inquérito, em 2015, terá a validade de prova testemunhal ao ser reproduzida em tribunal.

Fora do tribunal também se prevê que haja agitação, não só pelo aparato mediático em torno de um dos maiores julgamentos de sempre da justiça portuguesa, mas por causa de duas iniciativas: um protesto de lesados do BES/NB e uma ação organizada por duas associações em memória das vítimas que já perderam a vida na esperança de recuperar o seu dinheiro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A nona edição do festival Vistacurta, em Viseu, dedicado à curta-metragem, tem início hoje com a exibição do filme "De Estrelas e Coisas", de Joana Vale, e da longa-metragem convidada "Ubu", de Paulo Abreu.

O festival, organizado pelo Cine Clube de Viseu, soma 15 curtas-metragens em competição e conjuga sessões de cinema com cine-concertos, conversas com realizadores e uma mostra de fotografia de Nuno Tudela, a inaugurar no Museu de História da Cidade.

Na categoria local, reservada a filmes feitos por pessoas de Viseu ou rodados na cidade, há seis 'curtas' a concurso; na categoria nacional, estão nove 'curtas' já premiadas, a nível nacional e internacional, como "Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, melhor curta-metragem do Festival de Annecy, "Shrooms", de Jorge Jácome, estreada no Festival de Toronto, e "As Minhas Sensações São Tudo o Que Tenho Para Oferecer", de Isadora Neves Marques, este ano exibida em Cannes.

Os filmes a concurso são exibidos no Instituto Português do Desporto e Juventude, no Parque do Fontelo; espetáculos, oficinas e música estendem-se ao Teatro Viriato e ao espaço Carmo'81.

***

A Cinemateca e o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, antecipam hoje a mostra dedicada ao norte-americano William Klein, com a projeção do seu primeiro filme, "Broadway by Light", e do documentário "Grands soirs et petits matins", raramente exibido.

"Broadway by Light" é um estudo de luz sobre Nova Iorque, nos anos 1950, e "Grands soirs et petits matins" é um documentário construído 'em direto' sobre as manifestações do Maio de 68, em Paris.

Esta sessão da Cinemateca toma o nome "William Klein - À Luz do Cinema", será apresentada pelo curador Sérgio Mah, e acompanha a exposição "O mundo inteiro é um palco", primeira antológica europeia do fotógrafo após a sua morte, que vai estar patente no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, até fevereiro.

Uma ampla retrospetiva dos filmes de William Klein está agendada para janeiro na Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, em Lisboa.

DESPORTO

Portugal regressa hoje, após longa ausência, a Glasgow onde pode, no mítico Hampden Park, 'carimbar' frente à Escócia o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações de futebol, na quarta jornada do Grupo A1.

Naquele que será o primeiro jogo oficial da seleção nacional em terras escocesas em 32 anos, a equipa de Roberto Martínez, até agora 100% vitoriosa, precisa de novo triunfo e de um deslize da Polónia na receção à Croácia para garantir pela segunda vez na sua história a passagem à próxima fase da competição - esta será a primeira edição com realização de quartos de final.

Um empate também poderá ser suficiente para o apuramento luso, mas para isso os polacos terão de acabar derrotados pelos croatas em Varsóvia.

Portugal procura também alcançar, à quinta tentativa, a primeira vitória de sempre da sua história na Escócia em jogos oficiais, depois de dois empates e duas derrotas.

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente angolano, João Lourenço, dirige-se hoje ao país retratando o Estado da Nação, num discurso que marca o início do ano parlamentar.

Será a oitava vez em que João Lourenço, reeleito em 2022, dirige uma mensagem sobre o Estado da Nação, em discursos, por regra extensos, que têm sido em anos anteriores um somatório das ações do executivo e um elencar de iniciativa futuras, merecendo críticas da oposição e analistas que os consideram pouco realistas.

Mais de 400 convidados são esperados para a abertura do ano parlamentar na Assembleia Nacional.

A legislatura compreende cinco sessões legislativas ou anos parlamentares, que se iniciam a 15 de outubro e termina a 15 de agosto do ano seguinte.

SOCIEDADE

A primeira campanha de vacinação gratuita contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) arranca hoje e irá proteger cerca de 62 mil crianças contra doença grave e hospitalização, segundo o Ministério da Saúde.

A imunização contra a infeção pelo VSR estará disponível em maternidades dos setores público, privado e social para as crianças nascidas entre 15 de outubro de 2024 e 31 de março de 2025; e nas instituições de saúde do SNS para as crianças nascidas entre 01 de agosto de 2024 e 14 de outubro de 2024, e crianças com fatores de risco definidos.

O alargamento a outros grupos será avaliado no futuro, de acordo com a evolução do conhecimento.

A introdução da imunização contra o VSR em idade pediátrica foi anunciada pelo Ministério da Saúde em 12 de agosto, na sequência da proposta da Direção-Geral da Saúde (DGS), que teve em consideração, entre outros fatores, a epidemiologia da infeção em Portugal, o risco acrescido de desenvolvimento de doença grave e hospitalização e a segurança do medicamento.

***

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, PSP e GNR realizam a partir de hoje e até segunda-feira a campanha de prevenção "Ao volante, o telemóvel pode esperar" com várias ações de fiscalização e sensibilização dos condutores.

Esta campanha vai executar ações, inseridas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2024, até à próxima segunda-feira, com o objetivo de "alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução".

"A 50 km/h, olhar para o telemóvel durante três segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros", sublinha a ANSR, em comunicado, salientando que "a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente e provoca um aumento no tempo de reação a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 g/l".

A campanha "Ao volante, o telemóvel pode esperar" integra ações de sensibilização da ANSR no continente e ilhas, e operações de fiscalização realizadas pela GNR e PSP, que vão sobretudo incidir em estradas com elevado fluxo rodoviário.