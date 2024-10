Mota furtada esta noite na Estrada Luso-Brasileira

Uma mota, da marca 'Yamaha', com a matrícula 41-PX-71, foi furtada, esta madrugada, na Estrada luso-brasileira, na Pena, no Funchal.

O lesado, que utiliza o veículo para o seu emprego de estafeta, já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem a encontrar para entrar em contacto com as autoridades ou através do número 964138313.