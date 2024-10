Câmara de Comércio na África do Sul premiou madeirenses

A Câmara de Comércio Portuguesa na África do Sul (SAPCC), uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 2014 para promover relações comerciais, económicas e industriais entre Portugal e a África do Sul, distinguiu entre o lote de vencedores algumas figuras madeirenses, entre os quais destacou-se Diogo Mendonça ao conquistar a categoria de Jovem Empreendedor através da sua empresa Blacksmith Culture e pela sua “liderança inovadora na produção de conteúdo criativo e seu papel na expansão por toda a África do Sul”.

A comemorar dez anos de existência da Câmara de Comércio, Rui Marto, director executivo da SAPCC explicou que os principais objectivos continuam a ser promoção do comércio e investimento bilaterais entre Portugal e a África Austral; Proporcionar uma rede para seus membros com o objectivo final de estimular e crescer negócios e investimentos; Apoiar nossos membros na defesa de um clima de investimento e negócios atraente na África Austral; Exibir, promover e premiar os melhores empreendedores e profissionais portugueses e luso-sul-africanos; e promover e proteger os interesses empresariais e profissionais de empreendedores e profissionais luso-sul-africanos, bem como entidades controladas ou geridas por tais pessoas que operam na África do Sul.

A gala decorreu perante mais de 500 convidados entre os quais o embaixador português naquele país, José Costa Pereira.

Os vencedores dos prémios de 2024 são:

Diogo Mendonça, Blacksmith Culture, por sua liderança inovadora na produção de conteúdo criativo e seu papel na expansão da Blacksmith Culture por toda a África do Sul. Prémio de Impacto na Indústria: Reef Tankers, reconhecida por seu impacto substancial no sector de transporte e logística.

De resto, uma oportunidade para Stonie Steenkamp director executivo do Comercial e Premium da Absa Business Banking. "Nossa colaboração com a Câmara de Comércio Sul-Africana Portuguesa reflecte nosso compromisso em apoiar as necessidades únicas dos clientes e construir relacionamentos duradouros. Parabéns a todos os vencedores – suas contribuições impactantes para o cenário empresarial e nossa economia nos inspiram a todos a continuar buscando a excelência”.

O evento deste ano pretendeu ser um destaque no calendário empresarial, celebrando excelência, inovação e liderança dentro da comunidade empresarial luso-sul-africana.

A noite contou com a notável presença de vencedores de prémios anteriores, ex-membros do conselho e partes interessadas que desempenharam um papel fundamental no crescimento da Câmara.