Banco Central Europeu reduz taxas de juro em 25 pontos base

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje reduzir as suas três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, uma decisão que justifica com a avaliação que faz da desaceleração da inflação.

A taxa de juro aplicada à facilidade permanente de depósito, de referência, cai para 3,25%.

"A informação que tem vindo a ser disponibilizada sobre a inflação indica que o processo desinflacionista está bem encaminhado", refere a instituição em comunicado, sem se comprometer com futuros cortes nas taxas.

"O Conselho do BCE não se compromete previamente com uma trajetória de taxas específica", pode ler-se no texto, que indica também que o banco central "continuará a seguir uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião na definição do nível e da duração adequados da restritividade".

As taxas de juro aplicáveis às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez serão reduzidas para 3,40% e 3,65%, respetivamente.