Saiba o que dizem os jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Igreja em choque com bênção de padre a união gay. É juiz em tribunal eclesiástico"

- "Ex-gestores da TAP investigados por suspeita de fraude fiscal"

- "Orçamento do Estado. Governo cede no IRC e IRS jovem"

- "Vila Nova de Gaia. Preso famoso burlado pela noiva"

- "Boavista-Benfica (0-3). Benfica embala e mete a terceira"

- "2 a 3 milhões por época. FC Porto paga prejuízos dos Super Dragões"

- "Sporting. Gyokeres 40 jogos, 40 golos"

- "Castro Marim. Filho de Ágata detido após assédio em festa"

- "Mais duas vítimas. Sobe para nove o número de mortes nos incêndios"

- "150 Euro já este ano. Enfermeiros ganham aumento extra de 300 euros"

Público:

- "Médio Oriente. Israel lança maior ataque contra Líbano em 18 anos"

- "500 mortos e 1600 feridos num só dia"

- "Depois de ano recorde, gastos com armamento caem 21% em Portugal"

- "Médicos e enfermeiros. Saúde já soma 68 mil dias de ausência por greves"

- "Impostos. Carga fiscal sobe no primeiro semestre do ano"

- "Pressão. Marcelo alerta para 'crise', se OE chumbar"

- "Fotografia. Encontros da Imagem confrontam trauma colonial"

Jornal de Notícias:

- "Falta de dadores masculinos obriga a esperar quatro anos para engravidar"

- "Boavista 0-3 Benfica. Ganho turco"

- "Marcelo. Sem orçamento há crise política e económica"

- "Educação. Mais de 200 mil alunos ainda sem professor"

- "Aveiro. População não terá de pagar a água usada para apagar fogos"

- "Líbano. Bombas israelitas provocam centenas de mortos"

- "Beja. Despedida após ficar com 1620 euros que estavam no lixo"

- "Ferrovia. Vouga só reabre na totalidade daqui a dois anos"

- "Pedofilia. Filho de Ágata na cadeia por violação de menor"

- "FC Porto. Portal da transparência para evitar 'ansiedade' dos sócios"

Diário de Notícias:

- "Líbano. Ataque aéreo ao Hezbollah causa maior número de vítimas desde 2006"

- "Manifesto junta direita do PSD e deputados do Chega pela revogação da Lei da Eutanásia"

- "Lisboa. O mistério dos caixotes de lixo roubados - e da demora em substituí-los"

- "Protesto. Médicos enfermeiros alertam para que adesão à greve irá suspender consultas e cirurgias"

- "Profissionais. SEDES propõe revisão constitucional na Defesa, mas sem atingir consensos"

- "Estatística. Abrandamento económico exige prudência nas contas públicas, alertam economistas"

- "Cinema. Em San Sebastián os Lumière cruzam-se com Ozon, muita Netflix e a voz de Lupita"

- "Futebol. Harder 'vai fazer muitos golos' no Sporting, mas Gyokeres só há um"

Jornal i:

- "irresistível"

- "Turismo. O elefante branco da economia portuguesa"

- "OE 2025. Pedro Nuno acusa Montenegro de fazer 'reuniões secretas' em São Bento"

Negócios:

- "Famílias com menos riqueza agravaram o endividamento"

- "Conversas na redação João Vieira Lopes. Taxa de IRC reduzida para as PME devia ser reforçada"

- "Governo nunca partiu para o Orçamento com um excedente tão elevado"

- "Radar África. Biden ficará para a história com a sua visita a Angola"

- "Banco de Amorim no Brasil suspeito de lavagem de dinheiro"

- "Alarmes disparam em Berlim com 'ataque' italiano ao Commerzbank"

- "Serviço postal. Correios satisfeitos com alívio nas regras"

O Jornal Económico:

- "Custos com a casa aumentam procura por outros créditos pessoais"

- "Marcelo acredita que Orçamento será 'fisgado' após reunião entre Montenegro e Pedro Nuno"

- "Economia da zona euro volta a estagnar com o fim dos Jogos Olímpicos"

- "Greenvolt mete as fichas todas na venda de ativos para fechar ano com contas no verde"

- "Insolvências: abordagem reativa gera consequências nefastas à economia"

- "Setor petrolífero angolano disponibiliza um milhão de dólares para agricultura"

- "Guerra iminente no Líbano"

A Bola:

- "Boavista-Benfica (0-3). Águia engata a terceira"

- "Sporting. Maria Elvira de 'coração cheio'. Adepta que perdeu casa no incêndio de Albergaria-a-Velha falou com A Bola depois de ser homenageada anteontem em Alvalade"

- "'Ainda bem que fui para o Benfica', Diogo Costa recorda transferência dura em miúdo que correu pelo melhor"

- "Arábia Saudita. Soares de Oliveira explica recuo com Galeno"

- "Farense. José Mota afastado, Tozé Marreco vai ser o sucessor"

- "E. Amadora. Diretor desportivo José Faria assegura transição após saída de Filipe Martins"

Record:

- "Boavista-Benfica (03-). Águia volta a acreditar. Terceira vitória seguida de Lage e ambiente de festa no Bessa"

- "Sporting. Ataque implacável. Números de um arranque histórico"

- "Leões deram material aos bombeiros"

- "Sporting. Sobrinho acusado de branqueamento na SAD"

- "FC Porto. SAD vai alargar auditoria forense. Provavelmente a mais 10 anos"

- "Villas-Boas: 'Permitirá aos sócios conhecer a verdadeira situação do clube'"

- "FC Porto. Samu à descoberta da Europa. Estreia nas provas da UEFA"

O Jogo:

- "Boavista 0-Benfica 3. 'Lage-trick'. Pavlidis, Kokçu e Cabral dão terceiro êxito seguido ao técnico e águias sobem ao pódio"

- "FC Porto. 'Andar à porta da perfeição'. Vítor Bruno quer deixar marca na Liga Europa mas estreia na Noruega exige o máximo"

- "FC Porto. Confiança no título. Diogo Costa acredita que não será derrota de Alvalade a impedir objetivo dos dragões"

- "Sporting. Daniel Ramos conhece bem o ala dos leões e apoia atitude de Amorim. Nuno, um 'bom ranhoso'"

- "I Liga. Farense e E. Amadora solucionam chicotadas. Tozé Marreco ruma a Faro"

- "Comissão técnica provisória no Estrela"

- "Modalidades. Moto GP em Portimão até 2026"