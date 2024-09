Miguel Oliveira em 10.º no sexto título mundial da Ducati

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou hoje na 10.ª posição o Grande Prémio da Emilia Romagna de MotoGP, 14.ª ronda da temporada, em que a Ducati conquistou o sexto título mundial de construtores da sua história.

Oliveira, que largou de 12.º, cortou a meta a 31,891 segundos do vencedor, o italiano Enea Bastianini (Ducati), com o espanhol Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 5,002, e o compatriota Marc Márquez (Ducati) em terceiro, a 7,848.

Esta foi, também, a 100.ª vitória da Ducati em Grandes Prémios, mas ficou marcada pela queda do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão mundial, que voltou a perder terreno na luta pelo título.

Bagnaia, que largou da 'pole position', viu Jorge Martin sair disparado rumo à liderança, mas, desta vez, reagiu a tempo e um par de voltas depois recuperou a liderança.

Miguel Oliveira, que largou do 12.º lugar, manteve a posição nas primeiras voltas, mas viria a descer ao 14.º posto.

Depois de estabilizar, o piloto português viria a recuperar posições, até chegar ao 11.º lugar com a queda do espanhol Pedro Acosta (GasGas), que seguia em quarto, na volta 18 das 27 previstas para esta 14.ª ronda.

Nessa altura, o líder já era novamente Jorge Martin, que passara Bagnaia na quarta volta.

O italiano campeão mundial viria, ainda, a ser ultrapassado pelo seu companheiro de equipa, Enea Bastianini.

Bagnaia acabaria por cair, quando rodava na terceira posição, sozinho, ao ver a frente da sua mota escorregar na curva oito, a sete voltas do final.

O bicampeão via as aspirações do campeonato sofrerem um duro revés, pois tinha começado a prova a quatro pontos do primeiro lugar e via-se, de repente, a 29 de distância.

Valeu a atuação de Enea Bastianini que nunca deixou a traseira de Jorge Martin, atacando a primeira posição do espanhol na última volta, por dentro da curva quatro do circuito de Misano.

Martin, apanhado de surpresa, quase tocava no rival italiano, acabando por ter de alargar a trajetória para a escapatória, não evitando gestos de desagrado.

"Foi uma boa corrida, muito dura. Vi que o Enea estava a chegar. Acho que a manobra foi um pouco excessiva, empurrou-me para fora. Acho que era o mais forte, mas pronto. Reagi a quente", desculpou-se Jorge Martin.

Apesar do desagrado, o piloto madrileno acabou por ir cumprimentar o seu rival ainda na volta de desaceleração.

"O Jorge esteve perfeito toda a prova, foi difícil de ultrapassar. Tentei a duas voltas do final, mas ele fechou. Na última, tentei, fui ao limite, e deu", expressou Bastianini.

Com estes resultados, Jorge Martin aumentou de quatro para 24 pontos a vantagem no comando do Mundial de pilotos face a 'Pecco' Bagnaia. O espanhol tem 341 e o italiano 317. Bastianini recuperou o terceiro lugar, com 282 pontos, mais um do que o espanhol Marc Márquez.

Já Miguel Oliveira perdeu uma posição no campeonato, para o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que hoje foi sétimo.

O piloto português é, agora, 14.º classificado, com 71 pontos.

A próxima ronda será o GP da Indonésia, dentro de uma semana.