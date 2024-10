Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Queda de juros dá poupança de 100 euros por mês. Redução substancial alivia pressão das famílias"

- "PSV-Sporting. Leão ambicioso quer rugir na Europa"

- "Benfica. Amdouni ameaça lugar de Pavlidis"

- "Bónus e IRS dão 'Natal' antecipado a reformados"

- "Pedro Nuno Santos em entrevista à CMTV. 'PS não passa cheque em branco no Orçamento'"

- "Estudo revela. Faltam mais camas para idosos no Porto, Lisboa e Setúbal"

- "Guerra. Israel intensifica ataques no Líbano"

- "Barcelos. Vítima de videntes suspeita de burla"

- "Nacionalização. 564 milhões no 'buraco' da Efacec"

Público:

- "Efacec não tinha de ser nacionalizada para manter acesso a crédito bancário"

- "Líbano. Israel ataca Beirute e lança operações 'limitadas' na fronteira"

- "Dia Internacional da Terceira Idade. PSP detecta em dois meses 326 idosos em risco social"

- "Linha telefónica 60+ não saiu do papel"

- "Kris Kristofferson (1936-2024). Actor 'de cineastas', ícone da country e activista resoluto"

- "Ex-ministro. Falsa professora revelou uma 'intolerável falta de respeito'"

- "Concertação social. Governo deixa cair referência a descida concreta do IRC"

- "NATO. Maior tarefa de Mark Rutte vai ser preservar a unidade"

Jornal de Notícias:

- "Apreensão de petardos e very lights dispara nos estádios de futebol"

- "Montenegro garante milhões às vítimas dos incêndios"

- "Orçamento do Estado. PSD reforça braço de ferro com acusações ao PS"

- "Liga dos Campeões. Sporting desafia história na prova milionária contra neerlandeses"

- "FC Porto. Dragão com lotação esgotada abre porta a Manchester United de orgulho ferido"

- "Reportagem. Adeus nostálgico à Fnac de Santa Catarina"

- "Aviação. Voos entre Bragança e Portimão estão suspensos"

- "Gaia. Chefe do gangue do Minho burlado em falso casamento"

- "Saúde. Setor lidera criação de emprego na última década"

- "Líbano. Israel avança com invasão terrestre 18 anos depois"

- "Ana Castela. Estrela de Mato Grosso enche salas no Porto e Lisboa"

Diário de Notícias:

- "Nacionalização da Efacec fracassou e pode custar 564 milhões ao Estado"

- "1949-2024. A China comunista celebra hoje 75 anos e a Revolução agora é ultrapassar os EUA"

- "OE2025. 'Pressão brutal' continua. Governo mantém IRS Jovem e IRC e assina acordo com parceiros sociais"

- "Consenso. Das 'hipóteses' aos duodécimos: o que já disseram os Conselheiros de Estado"

- "Concertação Social. Governo consegue acordo para o salário mínimo antes do Orçamento"

- "Michel-Yves Bolloré. 'A Virgem fez o milagre em Fátima como prova da existência de Deus' diz o co-autor do livro 'Deus, a Ciência, as Provas'"

- "Estudo. Confederação do Desporto quer duplicar número de atletas para 1,5 milhões"

- "Parlamento. 6268 escutas telefónicas em oito meses indicam nova descida"

- "Duelos dos vices. O papá da América contra o herdeiro de Trump: este debate não é para indecisos"

- "Presidência. Que México López Obrador vai deixar a Claudia Sheinbaum?"

- "Liga dos Campeões. Schaars. Recusou PSV para jogar no Sporting e agora treina os campeões neerlandeses"

- "Romance. 'Amadeo': Memórias de um exílio português"

Jornal i:

- "incerto"

- "Natalidade. O futuro de Portugal"

- "Aumento das pensões e custos com educação e saúde disparam despesa do estado"

Negócios:

- "Acordo na concertação social prevê recuo na redução do IRC"

- "Conversas na redação. João Moreira Rato [ex-presidente do IGCP]. 'Faria sentido recuperar a atratividade dos certificados do Tesouro'"

- "Agricultura. Vale da Rosa admite parceiro para duplicar produção"

- "Portagens vão aumentar cerca de 2% em 2025"

- "Maiores empresas insistem na revisão da derrama estadual"

- "Radar África. Moçambique entra numa nova era por via das eleições"

O Jornal Económico:

- "Mudança política fez derrapar mina de lítio de Boticas"

- "Governo força posição do PS no OE2025 com acordo de concertação"

- "António Lobo Xavier alerta para 'custos elevados' de 'aventuras políticas'"

- "Tribunal de Contas arrasa nacionalização e privatização da Efacec. Não foi fundamentada nem cumpriu objetivos"

- "Filipa Calvão, presidente [do Tribunal de Contas] sem medo"

- "IRC a subir 26,4% suporta crescimento da receita fiscal"

- "Invasão do Líbano por Israel está iminente"

- "Famílias pagam mais 20 euros pelo gás"

O Jogo:

- "Dragão de pé na tábua. Vítor Bruno conduz o melhor arranque do FC Porto nos últimos sete campeonatos"

- "Renovação de Varela é desejada por ambas as partes"

- "Moura é rei das assistências na Europa"

- "PSV-Sporting. 'Provámos que somos competitivos'. Amorim põe fasquia em novo triunfo na Liga dos Campeões"

- "Entrevista. 'A minha história no Vitória não acabou'. Jota Silva, em exclusivo, fala da felicidade de jogar em Inglaterra e da 'família' de Guimarães"

- "Benfica. 'Hermanos' mas nada meigos. Águias venceram apenas três das 13 receções a espanhóis na UEFA"

- "Braga. Gharbi: depois de Paris, conquistou a Pedreira"

- "V. Guimarães. 'É uma grande equipa do futebol português'. Edmilson joga no Celje e alerta para rival europeu"

- "Boavista. Regresso ao Porto foi atribulado. Marcha-atrás no voo por doença de passageira"

- "Aves SAD-Farense 0-0"

A Bola:

- "Diogo Dalot entusiasmado com regresso ao Dragão. 'O momento dirá se vou festejar'"

- "PSV.Sporting. Rúben Amorim diz que falta dar o passo seguinte: na Europa. 'Estamos num patamar diferente'"

- "Futebol feminino. Benfica vence dérbi em Alvalade"

- "Benfica. 'Estamos unidos'. António Silva garante que todos os jogadores remam para o mesmo lado"

- "Champions Asiática. Ronaldo em nome do pai. Português marca em vitória (2-1) do Al Nassr sobre o Al Rayan, emociona-se e deixa dedicatória especial"

- "FC Porto. UEFA fez novo controlo das contas dos dragões"

Record:

- "PSV-Sporting. Ganhar sempre. Amorim acredita que vai manter fórmula de sucesso"

- "Benfica. 'Que tenhamos mais vitórias juntos', Akturkoglu agradece início fulgurante"

- "Futebol feminino. Sporting-Benfica (0-2). Águias mais fortes no dérbi"

- "FC Porto. Ataque bate recorde. 22 golos em 9 jogos"

- "Grandes mudanças nas modalidades. Vêm aí eleições em várias federações"