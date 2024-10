Sónia Mendonça venceu, nos femininos, o Trial Ultra (45Km)

Sónia Mendonça da ADRAP foi a vencedora, nos femininos, da prova Trail Ultra, ao cumprir os 45Km de trajecto em 06:42:10 (média de 6,82 Km/h).

Quase duas horas depois de Alexandre Veríssimo, o vencedor absoluto da prova, ter cortado a meta instalada na Avenida Arriaga.

Até às 14:40 – corresponde a 07:10:00 de prova dos 45Km –mais nenhuma atleta feminina havia chegado à meta. Até então haviam terminado as respectivas provas (45Km; 30Km e 15Km) 274 dos 314 que estiveram à partida das quatro provas (incluindo a de 80Km) do Ecotrail Funchal-Madeira Island, uma co-organização entre o DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal.