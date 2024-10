Marcos Freitas fica pelos ‘oitavos’ no Campeonato da Europa

O olímpico madeirense Marcos Freitas terminou há instantes a sua participação no Campeonato da Europa individual de Ténis de Mesa, que está a ter lugar na cidade austríaca de Linz ao ser eliminado nos oitavos-de-final.

Tendo pelo frente, como adversário, o alemão Dimitrij Ovtcharov, actual n.º 16 do ranking mundial, o jogador insular, n.º 33 do Mundo, veio a perder por 4-2 e após um encontro que teve a duração de uma hora.

Marcos até entrou melhor na eliminatória e venceu o primeiro parcial por 11-9. Contudo o seu adversário e antigo colega de equipa na formação russa do Fakel Gazproma Orenburg, vence logo de seguida os três parciais (11-8, 11-8 e 11-9) e ficou desde logo com uma vantagem no marcador. Mesmo assim o madeirense reduziu no set seguinte com uma vitória categoria por 11-5, mas no sexto parcial, o germânico voltou a ser superior vencendo por 11-5 e conseguindo assim o passaporte para os quartos-de-final.