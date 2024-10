Marcos Freitas está já nos 'oitavos' do Campeonato da Europa

O madeirense Marcos Freitas carimbou hoje o passaporte para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa de Ténis de Mesa, que está a ter lugar em Linz, na Áustria, depois de uma 'maratona de jogos' na ronda dos 16 avos de final.

O actual n.º 33 do ranking mundial e olímpico português mediu forças com o croata Pucar Tomislav (52 do Mundo) e veio a vencer por uns 'suados' 4-3.

Depois de vencer o primeiro set por 11-8, o madeirense viu o adversário protagonizar a reviravolta nos parciais seguintes, vencendo por 6-11 e 12-14. No set seguintes Marcos conseguiu volta a estar em vantagem, ao vencer por 11-5 e 11-9, mas no sexto jogo o croata empatou o encontro triunfando por 6-11. Já no derradeiro set e num parcial equilibrado o 14.º cabeça de série do europeu foi melhor e venceu por 11-8, conseguindo assim levar a 'bandeira portuguesa' para os oitavos-de-final.

Na ronda dos 'oitavos' Marcos Freitas irá defrontar o alemão Dimitrij Ovtcharov, actual n.º 16 do ranking mundial e que foi colega do madeirense aquando de ter representado a formação russa do Fakel Gazproma Orenburg.

Quanto a Fu Yu, jogadora com fortes raízes na Madeira e actual n.º 70 do Mundo defronta hoje, às 17 horas , a suíça Rachel Moret (135 RM), num encontro a contar para os 16 avos de final.