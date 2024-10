IL considera que viabilização pelo PS revela fragilidade da liderança de Pedro Nuno

A Iniciativa Liberal considerou hoje que a decisão hoje anunciada pelo PS de viabilizar a proposta de Orçamento para 2025 revela fragilidade, derrota e cedência à pressão interna por parte da liderança socialista de Pedro Nuno Santos.

Esta posição foi transmitida pelo presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, no parlamento, logo depois de o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, ter anunciado que o seu partido irá viabilizar pela abstenção a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2025.

Rui Rocha acusou Pedro Nuno Santos de ter "mergulhado o país num drama" ao longo de meses para anunciar agora uma decisão sobre o Orçamento em relação à qual "não tinha fuga possível".

"Do ponto de vista do PS, esta era uma proposta de Orçamento que não se podia recusar. Do ponto de vista do país, esta proposta negociada com o PS é um mau Orçamento", disse, adiantado que a IL vai decidir este domingo o seu sentido de voto face ao diploma do executivo.