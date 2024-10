Rui Duarte é a mais forte hipótese para treinar o Marítimo

Em comunicado, o Marítimo confirma "o fim de ciclo de Jorge Silas" como treinador do Marítimo. O clube informa ainda que "repudia por completo qualquer relato de violência, desentendimento ou choque entre quaisquer elementos do clube, devendo-se a saída única e exclusivamente a motivos de cariz pessoal apresentados pelo treinador".

O Marítimo enaltece ainda "o comportamento extremamente correcto de Silas e respectiva equipa técnica no momento da saída", e deseja as maiores felicidades para a sua carreira. Com Silas deixam o Marítimo os adjuntos Henrique Esteves, Rui Nunes e Pedro Alves.

Rui Duarte em conversações adiantadas

Entretanto a SAD do Marítimo encetou, de imediato, conversações para contratar o sucessor de Silas e Rui Duarte surge como a possibilidade mais forte. As conversações entre as partes estão avançadas e podem ficar concluídas, com sucesso, no final do dia.

Refira-se que Rui Duarte, 46 anos, esteve no Sporting de Braga desde a época 2022/23, orientando os sub-19 e os sub-23 e, no final da época passada, orientou a equipa principal bracarense nos últimos 7 jogos da I Liga, substituindo de forma interina Artur Jorge, que saíra para o Botafogo do Brasil. Nesses sete jogos, venceu quatro jogos e perdeu três.

Rui Duarte, que como jogador representou clubes como o Belenenses, Estrela da Amadora, Olhanense e Farense, teve a sua primeira experiência como treinador principal no Farense, clube que conduziu do Campeonato de Portugal à II LIga em 2018/19. Depois disso passou pelo Trofense (campeonato de Portugal) e nos últimos anos esteve ao serviço do Braga. É, ao momento, um treinador desempregado.