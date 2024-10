"Desminto boatos que circulam nas redes sociais, que têm o propósito de atacar a instituição"

Danny Gomes deixou de ser Director Desportivo do Marítimo. Aquele que foi o trunfo eleitoral da actual direcção e mentor do actual projecto desportivo, tal como o DIÁRIO anunciava há duas semanas, deixa agora o cargo alegando razões pessoais e familiares.

O antigo internacional português, 41 anos, começou por ler um comunicado antes de se colocar à disposição da comunicação social presente na conferência de imprensa para o efeito convocada pelo Marítimo.

Nesse comunicado, e dirigindo-se à massa adepta de clube, Danny refere ter optado por "conduzir o meu trabalho de forma discreta, na qualidade de Director Desportivo, porque entendi que a minha função era proporcionar as condições para que os outros protagonistas se evidenciassem", assegurando ter dado sempre o seu melhor.

Contudo, o dirigente desportivo considera ter chegado o momento de "assumir o ónus de uma comunicação que só a mim me diz respeito", referindo fazê-lo com três propósitos: "o Marítimo está na iminência de apresentar um novo treinador, o terceiro em pouco tempo, demasiado mas é a verdade, mas com um plantel que continua unido e é recheado de muita qualidade", pelo que considera que "também por isso o Marítimo continua a ser um clube apetecível para qualquer treinador, pelo que acredito que vamos continuar na nossa caminhada que será premiada com a subida"

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Assegurando ser o Fábio Pereira um treinador de muita qualidade e que gostaria que o Silas tivesse continuado - "sairam mas mantenho com ambos relações de amizade" - Danny quis esclarecer o que considera "de boatos que circulam em perfis falsos na Internet".

"Nunca, mas mesmo nunca, me insurgi contra qualquer treinador, que sempre foram livres de fazerem as suas escolhas. O Danny, homem de família e antigo futebolista, tem princípios dos quais não abdica e o civismo é um deles, não aceitando que se construam mentiras com o objectivo de atacar a instituição, não o vão fazer às minhas custas. Que fique claro que o novo treinador será escolhido comigo fora do Marítimo. É uma opção minha justificada por razões de índole pessoal , que só a mim e à minha família dizem respeito. Hoje, mais do que nunca, sei que o tempo é sagrado e tenho que aproveitá-lo junto dos meus e para que saibam, é da minha filha que estou a falar", sublinha o agora antigo Director Desportivo do Marítimo.

Danny confirma que, desde há algum tempo, que estava afastado da equipa mais do que desejaria, e diz entender que "a SAD merece um profissional que esteja dedicado a tempo inteiro", mas assegurando que "mesmo fora estarei sempre disponível para ajudar o clube".

Por fim, Danny diz-se "grato por ter integrado este projecto desportivo e ter conhecido pessoas válidas , homens com H grande, que fazem as coisas acontecerem, que trabalham e amam o clube" assegurando estar o Marítimo bem servido e que "sabem os caminhos a percorrer, sem atalhos que desvirtuam os compromissos estabelecidos e que foram sufragados pela maioria dos sócios", assegurando sair "com o sentimento que o clube está em boas mãos e disponível para continuar a ajudar, nem que seja da bancada, celebrando as conquistas. Não será um adeus mais um até logo", conclui.