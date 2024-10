O longo rio Dniepre | por Carlos Manuel Nogueira Fino

Enquanto lia este livro, publicado em maio passado, imaginei as margens do rio Dniepre, na Ucrânia, com as pontes destruídas. Senti as suas cores e cheiros. Este rio é um dos maiores rios da Europa, com uma história estendida no tempo, que nasce na Rússia, atravessa a Bielorrússia e a Ucrânia, antes de desaguar no Mar Negro. Com cerca de 2.200 km de extensão, é o quarto maior rio da Europa e é agora, diz Carlos Manuel Nogueira Fino, um lugar de “pontes destruídas” num deserto “onde se contam cadáveres que vogam na corrente”.

A Batalha do Dniepre, em 1943 - na Segunda Guerra Mundial, foi uma das maiores operações militares, resultando na recaptura de Kiev pelos soviéticos. A história tende a se repetir: agora é a herança soviética que não dá tréguas e descanso aos ucranianos. Com o colapso da União Soviética em 1991, o longo Dniepre continuou a ser decisivo para a economia ucraniana e tem um significado ambiental importante. A relevância estratégica do rio é clara desde 2014, quando se deu a anexação da Crimeia pela Rússia. A cobiça intensificou-se em 2022 com a invasão em grande escala por parte da Rússia. Diz o autor do livro: “vi o Guterres na televisão ao lado do Lavrov| E percebi a essência da geopolítica. Não há esperança| E não há redenção”. “e agora diz-me o que farás da inocência| Estilhaçada pelas bombas| Tu que tinhas as armas descansadas e um lugar junto ao mar| Por onde vias entrar e sair os dias com a majestade dos navios”.

Teremos de aguardar pela paz, sabendo que qualquer “trégua de que nem se pode dizer que está podre| Porque só a paz apodrece”. “Se queres paz| (…) Este é o tempo decisivo| E tudo o que fizeres fá-lo-ás para sempre”. Pressupondo que se refere a mais do que a guerra, isto é, à possibilidade de se estar “em terra de ninguém”. Trata-se da coragem que responde à pergunta “ainda serei patriota?” e que sabe que só “quando saíres do abrigo estarás em terra de ninguém”. Apenas “se não assomares ao parapeito nunca saberás| De onde vem o tiro| Que te matará”. Das armas que chacinaram duas mil crianças, desde a invasão russa. O Inverno parece não acabar na Ucrânia.

Fico com a dúvida se o autor “repousa” sobre a glória dos guerreiros que assume na terceira pessoa. São eles e é ele que tem o “corpo retalhado| O sangue exposto e negro| Sob as pontes”. Numa introspeção de desentendimento, o autor encontra o “céu em convulsão” e direciona-se para aquilo que parece ser um sentimento de abandono: “tu já não és guerreiro”. É a sensação de esquecimento marcado pelo cansaço da desesperança.

O rio Dniepre é essa esperança “contra a solidão”| “não sei porque te digo isto| Mas às vezes os solilóquios terminam assim| Em coisas sem sentido| E o facto é que os meus segredos bem os pode sussurrar| o vento| Que não tem a menor importância”.

“afinal somos livres de fazer monstros e os deuses

À nossa semelhança”.

“E agora o quê Carlos (?)”

Obrigada, Professor.

Descobri o rio Dniepre em mim.