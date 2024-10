CMF premeia vencedores do concurso 'Funchal - Cidade Florida'

Terminou esta quarta-feira a 25.ª edição do concurso 'Funchal - Cidade Florida', com a realização de uma cerimónia de entrega de prémios que se realizou na Capela do Parque de Santa Catarina.

Através deste concurso anual, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) apela ao envolvimento dos munícipes "na melhoria e expansão das áreas ajardinadas do concelho e na promoção da agricultura urbana de subsistência".

No total, o concurso contou com 56 participantes, distribuídos por 6 modalidades: Hortas urbanas municipais (13), Hortas urbanas sociais (6), Jardins de habitação social (8), Jardins unifamiliares (7), Varandas, balcões, terraços e escadarias (9) e Unidades hoteleiras (13), onde pudemos verificar um aumento dos participantes relativos à categoria designada por Unidades hoteleiras.

Conforme explica a CMF, os prémios atribuídos, na sua maioria de natureza monetária, oscilaram entre 150 e 1.100 euros, tendo a CMF investido 7.200 euros. No caso da modalidade Unidades hoteleiras, foram atribuídos galardões de qualidade.

O prémio monetário é apenas uma ajuda para que se possa manter o nosso Funchal, a cidade florida. Nádia Coelho, vereadora do ambiente da CMF.

“É um cartaz turístico que importa manter e divulgar, sendo motivo de muito orgulho para todos nós por ser algo que nos distingue e que valoriza o nosso património natural”, adiantou, citada em nota à imprensa da CMF.

Nádia Coelho salienta ainda que “o importante não é apenas cuidar dos jardins, mas incutir estes valores na população para que continuem a colaborar connosco nestas iniciativas.”

Os diferentes espaços premiados foram ainda objecto de uma exposição fotográfica, patente no espaço junto à Capela do Parque de Santa Catarina, durante a cerimónia de entrega de prémios.