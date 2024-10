4.º Torneio de Clubes Não Seniores - ADP Época 2024 envolveu quatro formações

Decorreu este sábado, 12 de Outubro, no Pavilhão de São Vicente, o 4.º Torneio de Clubes Não Seniores - ADP Época 2024, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton, organizada pela Associação Desportiva Pontassolense, tendo como juiz-árbitro da prova Cosme Berenguer.

O referido torneio contou com a participação de quarto clubes regionais (Associação Desportiva Pontassolense, Clube Desportivo da Ribeira Brava, Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e Club Sports da Madeira), representados pelos seus atletas a competirem nos escalões Sub9, Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 e Sub19. No final procedeu-se à entrega de prémios aos vencedores do torneio, com a presença da AD Pontassolense, representada pelo presidente da direcção, Orlando Sousa, e o coordenador da modalidade no clube, Rui Campos.

Em destaque neste torneio esteve, em Sub15, Simão Campos (ADPontassolense), em Singular Homens e Pares Mistos, fazendo dupla com atleta Leonor Silva (CSMadeira), que se sagrou Campeão nas referidas vertentes, sendo um escalão superior ao seu actual escalão.

Uma nota de referência aos atletas, Gonçalo Noronha (CSMadeira) em Sub9 Sing e Pares, fazendo dupla com a atleta Ema Campos (ADPontassolense), Xavier Penucho (CSMadeira) em Sub11 Singular Homens e Pares, fazendo dupla com o atleta Miguel Andrade (CSMadeira), Santiago Freitas (CSMadeira) em Sub13 Singular Homens e Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta Petra Freitas (CSMadeira), Oriana Sousa (CDRibeira Brava) em Sub13 Singular Senhoras e Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Júlia Freitas (CDRibeira Brava), Andreia Agrela (CDRPrazeres) em Sub15 Singular Senhoras e Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Maria Neto (CDRibeira Brava), Lucas Álvares (CSMadeira) em Sub17 Singular Homens e Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Mateus Gomes (CSMadeira), Rodrigo Borrageiro (CDRPrazeres) em Sub19 Singular Homens e Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Juan Olivo (CDRPrazeres), e Leonor Ribeiro (CSMadeira) em Sub19 Singular Senhoras e Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Francisca Silva (CSMadeira), que se sagraram Campeões nas duas vertentes em que competiram.

De realçar também, Ema Campos (ADPontassolense) em Sub9 Sing, Diana Gouveia (CDRPrazeres) em Sub11 Singular Senhoras, Miguel Andrade (CSMadeira) em Sub11 Pares, Júlia Freitas (CDRibeira Brava) em Sub13 Pares Senhoras, Petra Freitas (CSMadeira) em Sub13 Pares Mistos, Paulo Sousa (CSMadeira) em Sub15 Pares Homens, Maria Neto (CDRibeira Brava) em Sub15 Pares Senhoras, Leonor Silva (CSMadeira) em Sub15 Pares Mistos, Maribel Sousa (CDRibeira Brava) em Sub17 Singular Senhoras, a dupla Lara Rafael Ferreira (CDRPrazeres) | Núria Nascimento (CDRPrazeres) em Sub17 Pares Senhoras, Mateus Gomes (CSMadeira) em Sub17 Pares Homens, Francisca Silva (CSMadeira) em Sub17 Pares Senhoras, e Juan Olívo (CDRPrazeres) em Sub19 Pares Homens, que se sagraram Campeões nas respectivas vertentes.