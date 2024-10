Bispo de Leiria-Fátima pede a peregrinos que levem mensagem de paz para o mundo

O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, pediu hoje aos peregrinos que participaram na peregrinação internacional aniversária que levem uma mensagem de paz para as suas famílias e para o mundo.

"Que esta peregrinação, que tem gente de todas as partes do mundo, dos cinco continentes, passe a ser uma mensagem que nos ajude a construir, a partir do nosso coração, uma paz e uma justiça para todos", pediu José Ornelas, durante a mensagem final da peregrinação aniversária de 13 de outubro ao Santuário de Fátima.

Esta peregrinação foi presidida pelo arcebispo brasileiro de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, e nela participaram 181 grupos organizados de fiéis oriundos de 31 países.

José Ornelas agradeceu a presença de Leonardo Steiner, com quem está a participar, até 27 de outubro, no Sínodo dos Bispos.

"Viemos os dois de Roma e voltamos hoje para lá para continuar o Sínodo. É a nossa Igreja, a Igreja a que nós pertencemos, que se reúne: bispos, padres, leigos e leigas, religiosos, religiosas, com Pedro", frisou.

O bispo de Leiria-Fátima pediu aos presentes que, cada um na sua vida, continue "a missão dos apóstolos, a missão de Pedro, porque este mundo tem necessidade de mais esperança, tem necessidade de mais justiça, tem necessidade de mais paz".

Os conflitos armados estiveram em destaque hoje, no Santuário de Fátima, com os fiéis a rezarem pelo final da guerra.

Na Oração Universal, foi deixado o desejo de que "cessem as guerras no mundo, especialmente na Síria, em Israel, na Palestina, na Ucrânia e em outros lugares de conflito", bem como para que os "governantes do mundo inteiro (...) promovam a paz, a justiça e defendam os mais desfavorecidos e maltratados".

Segundo estimativa do santuário, terão participado cerca de 180 mil peregrinos nas cerimónias de hoje.