eGames Lab ruma a Istambul e a Macau

O maior grupo de investigação e desenvolvimento na área dos videojogos em Portugal, o eGames Lab, prepara-se para rumar até Istambul e a Macau, com o intuito de dar a conhecer os seus mais recentes projectos e atingir o mercado chinês. O eGames Lab tem sede no Funchal.

A Mobidictum Conference 2024, que se realiza na Turquia, nos dias 15 e 16 de Outubro, tem como objectivo dar a conhecer os videojogos do eGames Lab num mercado emergente e com elevado potencial de crescimento. Já a 29ª Feira Internacional de Macau, entre os dias 16 a 19, representa uma oportunidade única para promover o consórcio no mercado chinês, em concreto através da demonstração da tecnologia e inovação dos produtos eGames Lab, além de fortalecer os laços com a Universidade de Macau, parceira do consórcio.

"Nestes eventos, o eGames Lab procura estabelecer parcerias com novas entidades para a apresentação e distribuição dos seus videojogos que começam a ser reconhecidos internacionalmente pela sua forte inovação tecnológica e pela sua diversidade cultural. Desde a presença na Gamescom, em Colónia, na Alemanha, que se realizou em agosto, o eGames Lab passou, em setembro, pela Tokyo Game Show, no Japão e estará agora em Istambul e em Macau", explica através de nota à imprensa.

O consórcio é composto por: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT e AJEM.