Hezbollah lançou hoje mais de 220 projécteis contra o norte de Israel

O movimento xiita libanês Hezbollah lançou hoje cerca de 222 'rockets' em vários ataques contra o norte de Israel, adiantaram as forças israelitas, que continuam com os bombardeamentos e a sua ofensiva no sul do Líbano.

As autoridades militares israelitas têm relatado ao longo do dia vários ataques do Hezbollah, que no total ascendem aos referidos 180 projéteis.

Pouco depois das 23:15 (21:15 em Lisboa), as Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram que cerca de 222 projéteis foram disparados hoje desde o Líbano para o seu território.

De acordo com as FDI, a maioria dos projéteis foi derrubado e não causou vítimas.

Os 'rockets' lançados pelo Hezbollah que não foram abatidos no ar caíram em zonas desabitadas, provocando incêndios na zona.

O norte de Israel tem vindo a sofrer os efeitos dos incêndios resultantes do impacto dos projéteis lançados pela milícia islâmica libanesa.

Por outro lado, as FDI informaram que os ataques lançados na quinta-feira contra várias áreas do Líbano tiveram como alvo instalações do Hezbollah em todo o país.

No sul do Líbano, segundo as FDI, atingiram depósitos de armas e edifícios utilizados pelas milícias, enquanto na capital, Beirute, Israel também destruiu depósitos de armas, salas de comando, gabinetes de informações e equipamento de vigilância.

Sobre os confrontos entre as tropas israelitas e os milicianos do Hezbollah no terreno no sul do Líbano, o grupo islamita informou que disparou contra um grupo de soldados israelitas, sem reportar quaisquer vítimas. No dia anterior, reivindicaram a morte de quase 20 soldados israelitas.

Israel intensificou os bombardeamentos no Líbano desde 23 de setembro, depois de uma ofensiva de 11 meses na Faixa de Gaza, que se seguiu a um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas em solo israelita, a que se seguiu um ataque do Hezbollah, grupo considerado terrorista por União Europeia e Estados Unidos.

As forças israelitas iniciaram operações terrestres limitadas no sul do Líbano na madrugada de terça-feira, embora o grupo xiita libanês Hezbollah afirme que está a conter a ofensiva, que até agora está a ter lugar nas aldeias mais próximas da linha divisória comum.

No último ano, segundo o governo, mais de 2.000 pessoas foram mortas e perto de 9.500 ficaram feridas em ataques israelitas em diferentes partes do Líbano.

O relatório refere que a maioria das vítimas ocorreu cerca de duas semanas após o início da campanha de bombardeamentos israelitas em massa.