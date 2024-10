PPM denuncia descargas da ETAR da Tabua para o mar

É através de comunicado enviado à imprensa que o PPM denuncia descargas directas para o mar, por parte da ETAR localizada na Tabua, "conspucando as águas naquela zona e que nos dizem, chega mesmo a atingir também a zona balnear da Ribeira Brava".

A denuncia chegou ao partido através de relatos de alguns moradores e empresários dessa zona. "Segundo esses relatos, essas descargas provocam naquela zona cheiros nauseabundos a esgoto e até mesmo sendo avistados dejectos que deveriam ser processados naquela estação elevatória, mas que, ao que parece a sua falta de capacidade de processo de triagem e também pelo facto de estar já obsoleta, tendo em conta o número crescente de moradores e equipamentos antigos, quando os tanques ficam cheios, são efectuadas descargas directamente para o mar sem qualquer tipo de tratamento de resíduos", refere.

"Os moradores já desesperam com este problema há já vários anos, sem que até hoje nada tenha sido feito no sentido de resolver o problema", indica Paulo Brito, coordenador do PPM Madeira.

O partido aponta uma "falta de responsabilidade ambiental, tanto da empresa concessionária, como das autoridades competentes que concessionaram esta adjudicação", pedindo às autoridades que estejam atentas a esta prática que pode até ser prejudicial para a saúde.