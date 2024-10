Vacinação caiu quase 38% em 2023

Em 2023, segundo os dados disponibilizados pela Direção Regional da Saúde à Direcção Regional de Estatística da Madeira, "foram administradas na Região 121.859 inoculações (vacinas), menos 37,9% que em 2022 (196.314)", uma quebra com uma justificação evidente, a quebra assinalável da vacinação covid-19 que, desde 2021 vinha aumentando os números.

Contudo, "no âmbito do Plano Regional de Vacinação (PRV), administraram-se 53.888 inoculações, o que traduziu um decréscimo de 3,5% face a 2022 (55.822)", sinaliza.

"No modo Extra PRV, o número de inoculações fixou-se em 67.971, registando uma diminuição de 51,6% face ao ano anterior", refere a DREM. "Esta quebra foi devida essencialmente às reduções de 81,6% no número de inoculações da covid-19 e de 10,6% no número de inoculações da vacina contra a gripe VAG Tetravalente (Dose normal)", acrescenta.

E ainda deixa a nota de que "em 2023 foram administradas 15.942 inoculações da vacina contra a covid-19 (86.501 em 2022) e 39.458 inoculações da vacina contra a gripe VAG Tetravalente (Dose normal) (44.136 em 2022). Relativamente às restantes vacinas administradas na RAM no modo Extra PRV, registou-se um aumento de 27,6% (mais 2.716 inoculações)", conclui.