Eduardo Jesus diz que "a actividade económica acelerou de uma forma consistente"

Fazendo uma apreciação económica ao segundo trimestre de 2024, nomeadamente aos indicadores estatísticos, agora conhecidos, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, atesta que "a actividade económica acelerou de uma forma consistente face a todo o histórico e ao trimestre anterior".

Registamos menos desemprego. No segundo trimestre de 2024 a taxa regional fixou-se em 5,2%, inferior em 0,7p.p em relação ao primeiro trimestre e, mesmo assim, menos 1,2 p.p face ao trimestre homólogo". Eduardo Jesus

O governante disse ainda que "as remunerações aumentaram", sendo este é "um aumento significativo", porque, "ao mesmo tempo que há mais pessoas empregadas", também "estão a ganhar mais do que no período homólogo".

Há uma variação nominal homóloga de 6,1% na Região". Eduardo Jesus

Eduardo Jesus realçou também o facto do índice de preço ao consumidor ter sido de 3,3% e de haver menos empréstimos vencidos, significando "um maior cumprimento dessas responsabilidades".

O governante destacou igualmente a existência de "mais levantamentos e compras através de multibanco, o que significa que o consumo também está reflectindo esta dinâmica económica que se sente na Região".

Além disso, congratulou-se com o facto de "existirem mais empresa constituídas do que dissolvidas", cujo saldo é "francamente positivo". "São mais 225 empresas", adiantou o governante.

Eduardo Jesus concluiu que "todos estes conjuntos de indicadores caracterizam um bom momento da economia regional e revelam claramente que a tendência económica é extraordinariamente positiva para a Região Autónoma da Madeira".