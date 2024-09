"O paradoxo político na Madeira é desolador", diz Edgar Silva

Foi no coração do Funchal, na Rua Fernão Ornelas, que a CDU voltou a realizar uma tribuna pública para abordar a situação política regional. Na ocasião, o porta-voz da iniciativa, Edgar Silva, voltou a apontar baterias aos "herdeiros do regime".

CDU acusa PAN, Chega e IL de serem "herdeiros do regime" do PSD na Madeira "O regime e a corrupção na Madeira só continuam porque os herdeiros do regime lhe dão suporte parlamentar", diz Edgar Silva

"Para além do CDS, o Chega, o PAN e a IL são os herdeiros do regime marcado pela acusação de corrupção", evidenciou o dirigente comunista.

"Continua a governação do PSD/Albuquerque na medida em que os 'herdeiros do regime' lhe dão suporte político com o seu voto no Parlamento da Madeira", clarificou Edgar Silva.

"Apesar da extensão e da profundidade da corrupção que está imputada ao Governo PSD/Albuquerque, apesar do afundamento político da actual governação, no meio de tantos processos judiciais que envolvem a governação, a todos os níveis, o pântano político na Madeira prolonga-se em resultado do apoio parlamentar dos herdeiros do regime", reforçou.

Em conclusão, o dirigente da CDU diz que "o paradoxo político na Madeira é desolador", pois "aquelas partidos que encheram as ruas com cartazes com a promessa de que estavam envolvidos no combate à corrupção, através do seu apoio político ao regime, pelo contrário, tornaram-se tão ou mais corruptíveis do que aqueles que pretendiam derrubar".