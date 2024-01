Ambulâncias retidas no Hospital do Funchal por falta de macas

Várias ambulâncias de diversas corporações da Região encontram-se retidas no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça devido à falta de macas.

Segundo o DIÁRIO apurou, estão no local ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e Bombeiros Voluntários da Calheta.

Algumas das ambulâncias encontram-se há alguns minutos com doentes no interior devido à falta de macas. Isto irá obrigar a que outros serviços fiquem a aguardar.