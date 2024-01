Vigilantes da Natureza detectam pesca ilegal na Reserva do Garajau

O proprietário de uma embarcação foi detectado e identificado, por uma equipa do Corpo de Vigilantes da Natureza, a praticar a actividade de pesca lúdica dentro dos limites da Reserva Natural Parcial do Garajau.

"O pescado capturado e os utensílios utilizados na catividade foram apreendidos. O pescado, depois de identificação, pesagem e avaliação veterinária, foi entregue a uma instituição de solidariedade social sedeada no Funchal", esclarece o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

O expediente contra-ordenacional seguirá agora os necessários trâmites processuais.

A Reserva Natural Parcial do Garajau localiza-se a leste do Funchal e tem como limites a Ponta do Lazareto, a oeste, e a Ponta da Oliveira, a leste. A área protegida estende-se entre a linha da preia-mar e a batimétrica dos 50m a sul ou, em caso de dúvida, os 600m da costa.

O IFCN relembra que, entre outras interdições, nesta reserva natural parcial é proibido o exercício de quaisquer actividades de pesca, a caça submarina, o uso de qualquer tipo de rede e a navegação com embarcação motorizada.