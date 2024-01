Presidente do IVBAM em roteiro pelos viticultores

O presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, acompanhado pela restante equipa do Conselho Directo do IVBAM, Gonçalo Tito Caldeira e Marisa Santos, deu continuidade a um conjunto de visitas aos viticultores da Região.

O roteiro já passou pelo Norte, no concelho de São Vicente, com uma visita a duas produções. Nesta fase, explicou Tiago Freitas, "as vinhas encontram-se já num processo de senescência foliar (envelhecimento e queda de folhas), mais avançado do que no sul da Madeira, uma vez que as temperaturas desceram mais cedo a norte da ilha. Em Fevereiro e Março deverão surgir os primeiros rebentos.

O presidente do IVBAM salientou o apoio técnico que o Instituto do Vinho disponibiliza aos viticultores nas diferentes fases da produção, assim como registou a reconversão das vinhas, que acontece de uma forma generalizada, para castas com maior procura no mercado.

Estas visitas, referiu ainda Tiago Freitas, servem também para reforçar o trabalho de proximidade do IVBAM junto dos viticultores, assim como inteirar-se das suas preocupações e necessidades.