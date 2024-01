Nuno Morna é recandidato à coordenação local da Iniciativa Liberal Madeira

Nuno Morna vai recandidatar-se à Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira, que será eleito no próximo sábado, 6 de Janeiro, no plenário electivo do partido.

Decidi recandidatar-me, encabeçando uma lista de continuidade que permitirá levar nos próximos dois anos, englobando o ciclo Legislativas Nacionais, Europeias e Autárquicas, a Iniciativa Liberal a ser mais representativa dos madeirenses que, creio, saberão aferir do nosso trabalho. Será um mandato de grande empenho de modo que possamos crescer e tornar a Madeira uma terra de liberdade e responsabilidade. Nuno Morna, Iniciativa Liberal Madeira