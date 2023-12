Mais de dezena de presépios assinalam ‘O Natal na Casa da Calçada’

'O Natal na Casa da Calçada', em exibição na Casa-Museu Frederico de Freitas, é composto por mais de uma dezena de presépios, foi hoje visitado pelos presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e do Governo Regional.

Trata-se de uma exposição temporária, que se repete há mais de 10 anos, tem por objectivo mostrar a colecção de presépios, constituindo no Funchal um atractivo polo de visita a integrar a tradicional ‘ronda pelas Lapinhas’.

Nesse sentido, a Casa-Museu oferece um percurso visitável, que mostra e valoriza todo o seu acervo dedicado ao Natal e homenageia o Dr. Frederico de Freitas- Advogado e notário, foi um dos mais brilhantes da sua geração. Tinha um interesse particular pela fotografia, sendo a sua faceta mais conhecida a de apreciador de arte e coleccionador. As suas colecções, legadas à Região em 1978, estão na origem da Casa-Museu Frederico de Freitas -, que tanto apreciava a quadra e que teve a sensibilidade de reunir e deixar, para desfrute da população, um conjunto verdadeiramente significativo de figuras de presépio.

Aos interessantes e variados presépios, de origem regional e nacional, datados dos séculos XVIII, XIX e XX, junta-se ainda as mesas de jantar e do chá montadas com as melhores loiças, cristais, pratas e bordados.

A visita aos presépios na Casa-Museu Frederico de Freitas é gratuita, até 13 de Janeiro, de terça a sábado, entre as 10h00 e as 17h30.