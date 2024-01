Sempre consciente das mudanças sociais e preocupada com a sustentabilidade, a Roca desenvolveu soluções sustentáveis para reduzir o desperdício de água e energia, assim surge o conceito W+W - Washbin (Lavatório) + Watercloset (sanita). Este produto revolucionário combina o lavatório e a sanita numa só peça, uma tendência que está a conquistar o seu lugar nas casas de banho modernas.

Mais Espaço

Ao integrar o lavatório e a sanita numa só peça, maximiza o espaço disponível da sua casa de banho sem comprometer a estética - devido ao seu design elegante e contemporâneo - tornando-se na solução ideal para espaços mais compactos.

Fácil Manutenção

Com menos cantos e frestas, a limpeza e a manutenção tornam-se mais simples e práticas. Oferecendo, assim, um ambiente mais limpo e fresco.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é a mote principal para a criação deste modelo, ao usar o lavatório a água fica no reservatório para ser, posteriormente utilizada na descarga, reduzindo, assim, o consumo e o desperdício de água potável.

A combinação do lavatório e sanita numa única peça não é apenas uma solução prática, mas também uma declaração de eficiência. Se procura optimizar o espaço e ao mesmo tempo incorporar inovação na sua casa de banho, este é definitivamente um produto digno de consideração.

Visite a Casa Santo António e fique a conhecer este e outros produtos da Roca.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

