Empresários sul-africanos queriam construir clínica na Madeira há 29 anos

Era um projecto com um custo de 8 milhões de contos, que ia criar 250 camas na zona da Choupana, funcionando como clínica e lar de idosos. No entanto, esta ideia de empresários sul-africanos não saiu do papel e o ‘Madeira Hospital’ nunca foi construído.

Este projecto foi encaminhado para a Câmara Municipal do Funchal que, a 4 de Janeiro de 1995, aguardava pareceres sobre o assunto por parte das secretarias regionais de Assuntos Sociais, Equipamento Social e ainda da Agricultura.

A pressa por parte dos investidores devia-se ao facto de o dinheiro ser proveniente de bancos estrangeiros, que tinham já garantido o seu financiamento, mas havia prazos a cumprir. Apesar de a autarquia considerar que dois meses não era muito tempo para emitir parecer, esse não era o entendimento do grupo de empresários, que dizia poder mudar o projecto para Canárias, caso se mantivesse a demora.

A Câmara do Funchal chamava a atenção para a necessidade de “conservar uma pequena população de árvores – sobreiros, carvalhos e araucárias, algo que os investidores prometiam fazer.

No entanto, havia já um problema que se levantava: o projecto previa a construção de oito pisos, algo que não se coadunava com a paisagem local, pelo que se pedia que tal fosse reduzido para seis. Os empresários pareciam estar de acordo com esta mudança.

A verdade é que este foi um projecto que nunca passou do papel.