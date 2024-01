Inaugurada exposição 'espelho, pente e batom' na galeria espaçomar

A Galeria espaçomar, situada na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, inaugurou, ontem, pelas 12h30, a exposição/instalação, intitulada 'espelho, pente e batom', da artista Graça Berimbau.

Na sessão de inauguração estiveram presentes o presidente do Conselho Executivo, Ricardo Barcelos, a directora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, Sandra Nóbrega, a coordenadora de Projectos Culturais da Câmara Municipal do Funchal, Catarina Faria, bem como as artistas Alice Sousa, Mafalda Gonçalves e Teresa Jardim.

A artista Graça Berimbau, na sua intervenção, começou por enaltecer o trabalho desenvolvido pela Galeria na divulgação dos artistas, junto da comunidade educativa, falando diretamente para os alunos presentes no evento, mostrando-lhes o privilégio que têm por frequentarem uma escola, onde facilmente podem conhecer e contactar com diferentes manifestações artísticas, de enaltecimento da História local, do património cultural e artístico da Região Autónoma da Madeira (RAM), sem saírem do espaço escolar.

Seguidamente, destacou quais os fundamentos desta exposição/instalação, intitulada 'espelho, pente e batom', através da qual é possível apreciar a forma como certos objetos do quotidiano, botões, molas de cabelo, sapatos e tantos outros, cuja função primordial já se esgotou parcial ou totalmente, foram transformados em objetos artísticos, iniciando um novo ciclo de vida, através do poder da linguagem plástica.

Todos os presentes puderam visitar a exposição acompanhados da artista, usufruindo das suas explicações, constatando-se que esta dinâmica e interação existentes, aproxima os alunos dos artistas e potencia o desenvolvimento da sua capacidade de observação e de valorização de tudo o que seja ARTE.

Para a concretização desta exposição/instalação, a equipa da Galeria espaçomar agradeceu à artista Graça Berimbau, ao Conselho Executivo da EBSGZ, à Junta de Freguesia de São Martinho e ao patrocinador Alfilux. Uma palavra final de agradecimento aos professores e alunos presentes na inauguração, assim como aos discentes do projeto Cinema e Arte Digital, da turma 12.º 7, responsáveis pela reportagem fotográfica do evento.

'espelho, pente e batom' poderá ser visitada até ao dia 22 de Março, na Galeria espaçomar.