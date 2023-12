Ofensiva terrestre em Gaza atinge campos de refugiados urbanos

As forças israelita revelaram hoje que expandiram a sua ofensiva terrestre na Faixa de Gaza aos campos de refugiados urbanos densamente povoados na região centro deste enclave.

"Expandimos os combates para uma área conhecida como campos do centro", frisou o porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, em conferência de imprensa.

A nova zona de batalha, anunciada pelas forças israelitas, ameaça causar mais destruição, numa guerra que Israel diz que durará "muitos meses", enquanto mantém o objetivo de destruir o movimento islamita palestiniano Hamas, noticiou a agência Associated Press (AP).

As forças israelitas têm estado envolvidas em intensos combates urbanos no norte de Gaza e na cidade de Khan Younis, no sul, levando os palestinianos para áreas cada vez mais pequenas, à procura de refúgio.

Apesar dos apelos dos EUA para que Israel reduza as vítimas civis e da pressão internacional para um cessar-fogo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, adiantou que os militares estão a aprofundar os combates.

"Dizemos aos terroristas do Hamas: estamos a ver-vos e vamos chegar até vocês", apontou Netanyahu.

A ofensiva de Israel é uma das campanhas militares mais devastadoras da história recente. Mais de 20.900 palestinianos, dois terços destes mulheres e crianças, foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, cuja contagem não diferencia entre civis e combatentes. A mesma fonte adiantou que 240 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas.

O gabinete de direitos humanos da ONU frisou, por sua vez, que o bombardeamento contínuo no centro de Gaza custou a vida de mais de 100 palestinianos desde a véspera de Natal, lembrando que Israel ordenou que alguns residentes se mudassem para lá.

Os residentes do centro de Gaza descreveram bombardeamentos intensos e ataques aéreos que abalaram os campos de Nuseirat, Maghazi e Bureij. Estas cidades acolhem os palestinianos expulsos das suas casas no que hoje é Israel durante a guerra de 1948, juntamente com os seus descendentes.

Os militares israelitas ordenaram aos residentes que se retirassem de uma faixa de território situada na largura do centro de Gaza, instando-os a deslocarem-se para a vizinha Deir al-Balah.

O gabinete humanitário da ONU apontou que a área designada para evacuação era o lar de quase 90 mil pessoas antes da guerra e agora abriga mais de 61 mil pessoas deslocadas, principalmente do norte.

Mais tarde, os militares afirmaram que estavam a operar em Bureij e afirmaram que tinham localizado um campo de treino do Hamas.

A interrupção das telecomunicações anunciada pela Paltel segue-se a interrupções semelhantes durante grande parte da guerra. O NetBlocks, um grupo que rastreia interrupções na Internet, confirmou que a conectividade da rede em Gaza foi novamente interrompida e "provavelmente deixará a maioria dos residentes 'offline'".

Israel está em guerra com o Hamas, apoiado pelo Irão, desde 07 de outubro, quando comandos do grupo islamita palestiniano invadiram o sul do país a partir da Faixa de Gaza. O ataque causou 1.200 mortos, segundo as autoridades israelitas.