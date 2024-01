Cotação do Brent para entrega em março baixa 1,49% para 75,89 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em março encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,49%, para os 75,89 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,15 dólares abaixo dos 77,04 dólares, com que fechou as transações no dia 29 de dezembro.

O Brent prolongou assim a tendência descendente dos últimos dias, enquanto persiste a tensão no Mar Vermelho pelos ataques a navios pelos rebeldes huthis.

Algumas empresas, entre as quais a petrolífera BP, decidiram recentemente suspender temporariamente o trajeto das suas embarcações pelo Mar Vermelho, como medida de precaução.

Não obstante, a dinamarquesa Maersk, uma das grandes empresas que tinha suspendido a travessia pelos seus navios, anunciara na semana passada que ia retomar as rotas marítimas na zona, o que aliviou a preocupação com a segurança do petróleo, mas hoje anunciado a suspensão das suas rotas na zona sem prazo para acabar.