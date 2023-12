Cotação do Brent para entrega em Fevereiro baixa 1,78% para 79,65 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro terminou ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,78%, para os 79,65 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,44 dólares abaixo dos 81,09 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

O Brent, após a subida pontual de terça-feira, voltou a cair, num contexto de crescente tensão no mar Vermelho, onde continuam os ataques a navios pelos rebeldes houthis do Iémen.

A Maersk, uma das grandes companhias marítimas que suspendeu temporariamente a passagem dos seus navios pelo mar Vermelho, anunciou na terça-feira que irá retomar as rotas marítimas na zona, o que aliviou um pouco as preocupações sobre a segurança do petróleo bruto.

No entanto, serão necessários vários dias para a decisão tenha efeito, o que mais uma vez teve impacto no preço do petróleo bruto.