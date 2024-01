Regresso às aulas marca a agenda desta quarta-feira

Hoje é dia de regresso às aulas após a interrupção lectiva do Natal. São mais de 37 mil os alunos que retomam as actividades curriculares regulares, dando, assim, início ao 2.º trimestre, que se prolonga até 22 de Março.

Também os estabelecimentos de ensino que optaram pela organização do ano lectivo em semestres reabrem hoje as suas portas, depois de terem interrompido as aulas em meados de Dezembro para as festas de Natal e de Ano Novo.

Embora o calendário escolar aponte o dia de hoje como o ‘grande dia’ para o início das actividades lectivas, no dia de ontem foram já muitas as escolas com pré-escolar que asseguraram o acompanhamento dos seus alunos desse nível de ensino.

Tem hoje início o 2.º período deste ano lectivo. , Foto Miguel Espada/Aspress/Arquivo

Com a reabertura das escolas é esperado um aumento do tráfego automóvel e algum congestionamento nas habituais horas de ponta, nas entradas e saídas da cidade do Funchal, mas sobretudo junto aos estabelecimentos de ensino, um pouco por toda a Região.

Mas o dia de hoje fica, também, marcado pela reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira, agendada para as 9 horas. Nesta sessão, entre outros assuntos, será discutido um voto de protesto 'Pelo novo aumento das taxas aeroportuárias', bem como a apreciação na generalidade do projecto de Resolução, da autoria do Iniciativa Liberam, que 'Recomenda a aplicação do diferencial de 30%, previsto na Lei das Finanças Regionais, a todos os escalões do IRS, ao IVA e às taxas liberatórias de imposto, bem como às respectivas taxas de retenção na fonte', após apreciação pela 1ª Comissão Especializada, sendo a sua discussão conjunta com outras duas propostas do Partido Socialista sobre a mesma temática.

Esta quarta-feira decorrerá, igualmente, a apresentação pública dos contratos interadministrativos, entre a Câmara Municipal do Funchal e as Juntas de Freguesias do concelho, num total que chega aos 2,7 milhões de euros, traduzindo um aumento global na ordem dos 500 mil euros.

Efemérides

1787 - É inaugurado, no Castelo de São Jorge, o Observatório Astronómico da Academia de Ciências em Lisboa.

1795 - A Rússia e a Áustria assinam o tratado para a partilha da Polónia.

1960 - Álvaro Cunhal, líder do PCP, evade-se do Forte Peniche com outros nove prisioneiros políticos da ditadura de Oliveira Salazar.

Foto: PCP

1975 - Começa a Cimeira de Mombaça, no Quénia, entre os três movimentos angolanos de libertação - MPLA, UNITA e FNLA.

1976 - A imprensa francesa denuncia a morte de pelo menos 60 mil timorenses, durante a invasão de Timor-Leste pela Indonésia.

1977 - Tomam posse os primeiros autarcas eleitos em Portugal desde o final da I República, em 1926.

1988 - A caravela portuguesa Bartolomeu Dias, réplica das naus do século XVI, larga da Ilha de Santa Helena, iniciando a última etapa até Mossel Bay, na África do Sul.

Foto DR

1988 - A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher bate o recorde de permanência no cargo, somando oito anos e 244 dias consecutivos no poder.

1993 - Os Presidentes dos EUA e da Rússia, George Bush e Boris Ieltsine, assinam em Moscovo o Tratado START sobre a redução de armamento estratégico. O facto marca o fim da Guerra Fria.

2002 - O Ministério Público português deduz acusação contra o antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, no âmbito do caso Euroárea.

Foto DR

2007 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a nova Lei das Finanças Locais, cinco dias depois de o Tribunal Constitucional ter declarado a constitucionalidade do diploma.

2020 - O comandante da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani, morre num ataque aéreo contra o carro em que seguia em Bagdad. No mesmo ataque morre também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras oito pessoas.

Foto Arquivo

Pensamento do dia