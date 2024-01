Álvaro Beleza mandatário nacional de Pedro Nuno Santos

O médico socialista Álvaro Beleza vai ser o mandatário nacional da candidatura de Pedro Nuno Santos à chefia do Governo nas eleições legislativas de 10 de março, anunciou hoje o PS.

Beleza aceitou ser mandatário do secretário-geral do PS depois de ter desistido de encabeçar a lista do partido pelo círculo de Vila Real após contestação de alguns dirigentes locais.

O médico socialista justificou a sua desistência com o argumento de que "seria o último dos paraquedistas" das listas de deputados.

Antes da reunião da Comissão Política do PS que aprovou os candidatos a deputados, na terça-feira, o médico e presidente da associação Sedes justificou a saída da lista de Vila Real e defendeu a reforma do sistema eleitoral.

"Uma das causas que eu defendo há muitos anos é a reforma do sistema eleitoral com círculos uninominais, aproximando os eleitos dos eleitores, eleições primárias nos partidos. Portanto, como é evidente, seria o último dos paraquedistas -- até porque não gosto de andar de avião, também", afirmou, considerando por outro lado que "é preciso dar lugar aos mais novos".

Para cabeça de lista do PS no círculo de Vila Real acabou por ser designada a deputada Fátima Pinto, de Chaves.

Nascido em Lisboa a 26 de setembro de 1958, Álvaro Beleza é atualmente é diretor do Serviço de Sangue do Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria e presidente do Conselho Coordenador da Sedes.