O novo Plaza Madeira "é muito mais que uma simples mudança de nome e de imagem do centro comercial", assegura Vítor Rodrigues, director do agora denominado Plaza Madeira.

O agora denominado centro comercial PLAZA Madeira apresenta-se com nova imagem e com uma aposta no posicionamento no segmento de moda e lifestyle.

O centro comercial foi recentemente adquirido pelo fundo de investimento imobiliário aberto CA Património Crescente, fundo gerido pela Square Asset Management. A nova gestão do centro comercial é assegurada pela Multi Portugal.

A nova marca PLAZA Madeira, com uma imagem diferenciadora e moderna, remete para um espaço de convívio, de encontro e de conveniência urbana.

Aposta num posicionamento enquanto verdadeiro meeting point da cidade e da Região, o PLAZA Madeira apresenta uma área bruta locável de quase 16 mil metros quadrados e beneficia de uma localização privilegiada no centro do Funchal. O Centro conta com 68 lojas, sete das quais exclusivas na Região, distribuídas por três pisos comerciais, uma área de restauração com 9 restaurantes e disponibiliza 859 lugares de estacionamento

A Multi Portugal gere actualmente uma carteira de sete centros comerciais (Armazéns do Chiado, BPlanet, Braga Retail Center, Forum Algarve, Forum Coimbra, Forum Viseu e PLAZA Madeira) e dois parques de escritórios. Os centros comerciais geridos pela Multi Portugal recebem anualmente cerca de 95 milhões de pessoas.