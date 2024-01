Madeira tinha em Dezembro 7.600 desempregados registados

"A Madeira continua a ser, no todo do País, a Região com a maior descida homóloga nos indicadores do desemprego registado", de acordo com nota da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, a dar conta dos 7.600 desempregados registados no final de 2024.

De acordo com os dados, hoje, divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), "o total de desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM) desceu, em Dezembro, 24% face ao mesmo mês do ano passado", acrescenta e +0,6% face ao mês anterior. "Já no todo do País, o número de desempregados aumentou 1,7% face a Novembro e 3,5% comparativamente ao mês homólogo", compara.

"Por regiões, no mês de Dezembro de 2023, o número de desempregos só não aumentou na Madeira, com uma quebra homóloga de 24%, e nos Açores (-14,8%), registando-se o valor mais acentuado no Alentejo", destaca a SRIJ.

Mesmo comparativamente ao mês anterior, a tendência é de aumento do desemprego em todo o território nacional, à exceção dos Açores, com a maior variação a acontecer na região do Algarve (+18,4%)", consubstancia. "Feitas as contas, o desemprego na Madeira subiu menos (+0,6%) do que no todo do País, cuja variação foi de +1,7%".

Por fim, refere, "face a Dezembro de 2022, contam-se menos 2.395 desempregados na Região", registando-se assim "no Instituto de Emprego da Madeira 7.600 inscritos(+ 42 inscritos), um aumento de 0,6% relativamente ao mês de Novembro de 2023", conclui a nota.