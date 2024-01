Taiwan diz que seis balões chineses sobrevoaram espaço aéreo

Taiwan afirmou hoje que seis balões chineses sobrevoaram a ilha ou atravessaram o espaço aéreo a norte, enquanto aviões de guerra e navios da marinha chinesa foram também detetados na zona.

Entre domingo e esta madrugada, quatro aviões de guerra chineses e quatro navios da marinha foram detetados nas imediações de Taiwan, disse o Ministério da Defesa taiwanês.

As Forças Armadas de Taiwan monitorizaram a situação com aviões de combate, navios da marinha e sistemas de mísseis terrestres, acrescentou.

Um dos balões passou perto da cidade meridional de Pingtung, enquanto os outros voaram a norte do porto de Keelung, onde Taiwan tem uma importante base naval.

A China tem enviado regularmente inclui o envio regular de navios de guerra e aviões chineses para as águas e o espaço aéreo em torno da ilha, atravessando frequentemente a linha média do estreito de Taiwan, com 160 quilómetros de largura, que os divide.

Taiwan, para onde o exército nacionalista chinês se retirou depois de ter sido derrotado pelas tropas comunistas na guerra civil, é governada de forma autónoma desde 1949.

No entanto, a China reivindica a soberania da ilha, que considera uma província rebelde, não excluindo o uso da força caso declare a independência.

Nos últimos anos, Pequim intensificou a pressão militar, enviando um número sem precedentes de caças e navios de guerra para a zona em torno da ilha.

Em dezembro, o Ministério da Defesa de Taipé começou a comunicar o aparecimento de balões chineses em torno de Taiwan, referindo que em pelo menos quatro ocasiões tinham sobrevoado diretamente a ilha.

A maior incursão teve lugar na quinta-feira, com Taipé a relatar 24 aviões militares chineses em torno da ilha no espaço de 24 horas. Em setembro, a China enviou 103 aviões para a zona em torno de Taiwan no espaço de 24 horas, o que Taipé descreveu como "um recorde".

No período que antecedeu as eleições presidenciais e legislativas de Taiwan, a 13 de janeiro, a China intensificou estas atividades.

O Partido Democrático Progressista, tradicionalmente pró-independência, obteve um terceiro mandato consecutivo na presidência, desta vez sob a direção do atual vice-presidente William Lai.

No início do ano passado, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu regras mais rigorosas para seguir, monitorizar e potencialmente abater objetos aéreos desconhecidos, na sequência da descoberta de um alegado balão espião chinês que sobrevoou grande parte do território norte-americano.

Os Estados Unidos classificaram o balão como uma nave militar e abateram-no com um míssil. As autoridades recuperaram o que disseram ser equipamento de vigilância sofisticado. A China reagiu e disse tratar-se apenas de um balão meteorológico que se tinha desviado da rota e considerou o abate um grande exagero.