I Jornadas Insulares sobre a Europa será dia 26 no Funchal

Na próxima sexta-feira, 26 de Janeiro de 2024, decorrem no Funchal as I Jornadas Insulares sobre a Europa, uma organização da Federação Nacional dos Estudos Europeus (FNEE), em parceria com o Europe Direct da Madeira e com a Câmara Municipal do Funchal.

De acordo com uma nota da FNEE, "criada em conjunto por várias associações juvenis e núcleos de estudantes, com o objetivo de expandir a educação da sociedade civil sobre a União Europeia", o objectivo destas Jornadas é o de "mobilizar e envolver jovens do 12.º ano na discussão e compreensão dos assuntos europeus, visando promover a conscientização e a participação ativa dos mesmos na cidadania portuguesa e europeia. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de explorar o Funchal através de um 'peddy paper', descobrindo locais que refletem o apoio da União Europeia, seguido de um debate com as eurodeputadas Sara Cerdas e Cláudia Monteiro de Aguiar".

No dia seguinte, 27 de Janeiro, será organizado "um Conselho Municipal da Juventude, juntamente com a Câmara Municipal do Funchal, com participação de várias associações juvenis madeirenses", visando abordar "a União Europeia e a importância da participação dos jovens nas eleições europeias".