É essencial manter a esperança

A transição para um novo ano é por hábito uma época de confraternização e de renovação da esperança, constituindo uma oportunidade para refletir sobre o ano que findou e projetar o futuro traçando objetivos a nível individual e coletivo de modo a enfrentar os desafios dos próximos doze meses.

O ano que agora se inicia vem marcado por acontecimentos que vão influenciar definitivamente as nossas vidas em diferentes domínios, em termos globais o mundo está atravessando um momento de grandes mudanças e desafios, com guerras persistentes, tornou-se um lugar mais violento, aumentando a incerteza, a instabilidade e a insegurança no futuro.

O recente contexto pandémico, criou uma situação excecional nunca vivenciada, confrontando-nos a nível mundial com milhares de mortos, afetando a vida de milhões de pessoas, expondo a fragilidade dos sistemas de saúde e da segurança social em todo o mundo, criando dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, assim como aumentando as desigualdades e a pobreza num ciclo que teima em persistir, parecendo que nada aprendemos, num contexto em que não estamos livres de novas ameaças à saúde pública.

No plano internacional dos vários conflitos em curso, destaca-se a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza, conflitos que aumentaram o número de deslocados com fluxos de migração sem precedentes, estimando-se que atualmente são já mais de 114 milhões o número de pessoas obrigadas a sair das suas regiões de origem, conduzindo ao agudizar das crises e do sofrimento acompanhado pelo crescimento das discriminações, do ódio e das intolerâncias. Tudo isto perturba a convivência pacífica entre povos e comunidades perante um crescente aumento de mortos e feridos em muitas zonas do nosso planeta.

Outro grande desafio que a humanidade enfrenta em 2024 é a crise climática, os efeitos do aquecimento global já se fazem sentir em todo o mundo com consequências cada vez mais graves para o planeta, as projeções para o futuro são alarmantes. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o ano que agora acabou foi o mais quente alguma vez registado, acentuando fenómenos como El-Niño, responsável pelo aumento da temperatura global num processo que poderá prolongar-se até ao final do primeiro semestre de 2024. Daqui resultam eventos climáticos extremos como ondas de calor, secas extremas, inundações e furacões, causando danos significativos nas infraestruturas, afetando a economia e a vida sobre a terra. Estamos perante uma situação com elevado impacto na saúde humana, aumentando a incidência das doenças transmissíveis por vetores como a dengue, a malária, a febre amarela entre outras.

Apesar das dificuldades que enfrentamos, são muitas as expectativas para o futuro num mundo cada vez mais conectado que favorece a cooperação entre os povos, as tecnologias emergentes como a inteligência artificial e a robótica terão um grande potencial no desenvolvimento, em áreas como a educação, a saúde proporcionando novas técnicas, aprimorando novos tratamentos. Cresce a expectativa em torno da automação de muitas atividades, nomeadamente na área laboral e o seu impacto no mundo do trabalho. Perante a admiração e a incerteza é essencial manter a esperança.